Новые игроки в Премьер-Лиге

Знакомимся с новичками Премьер-Лиги из числа игроков, которые в наступающем сезоне могут стать определяющими в своих командах.





Дани Себальос ("Арсенал")



Арендованный у "Реала" Дани Себальос может стать определяющим игроком для команды Унаи Эмери в центре поля после отъезда в "Ювентус" Аарона Рэмси. Полузащитник прибыл в Мадрид два года назад из "Реал Бетис", но не сумел закрепиться в основе Королевского клуба.



22-летний игрок обладает большим потенциалом, и он точно нужен Эмери. Характеристики Себальоса заметно отличаются от качеств Рэмси, но это тоже центральный полузащитник созидательного плана. В лице Лукаса Торрейры и Маттео Гендузи "Арсенал" получил солидных разрушителей, но Эмери также нуждается в том, кто сможет вести игру команды из центральной зоны.



У Себальоса нет скорости и агрессии Рэмси. Но испанец техничен. Он способен обыгрывать соперников один в один. В этом плане Дани больше напоминает другого экс-игрока "Арсенала", Джека Уилшира. Эмери отмечает, что хочет использовать новичка либо на позиции "восьмерки", либо на позиции "десятки", которая номинально принадлежит Месуту Озилу. Это может зависеть от характера встречи и тактики, которую будет выбирать Эмери.



Переход Себальоса должен обнадеживать тренера "Арсенала". Второй сезон, вероятно, определит будущее самого Эмери в Лондоне. Предоставить Унаи креативного полузащитника высокого класса клубу сложно, и аренда Себальоса — маленькая победа. Большого количества голов и голевых передач от испанца ждать не стоит, но игра "Арсенала" с ним может стать более сбалансированной.



Жоэлинтон ("Ньюкасл")



Стив Брюс провел в родном Ньюкасле всего несколько дней, как клуб совершил самый дорогой трансфер в своей истории. Экономные "сороки" заплатили 40 миллионов фунтов за бразильского нападающего "Хоффенхайма" Жоэлинтона. Новичок получил легендарный для клуба 9-й номер, с которым ассоциируются имена его лучших нападающих.



На деле все не так радужно. Во-первых, перед покупкой Жоэлинтона "Ньюкасл", по большому счету, остался без нападающих. Саломон Рондон и Айозе Перес, два лучших бомбардира команды, успели покинуть "Сент-Джеймс Парк". Во-вторых, сумма и "девятка" на спине могут ввести в заблуждение. "Сороки" подписали хорошего футболиста, но не того, кто должен обеспечить им большое количество голов.



Внезапной щедростью под нового тренера покупка Жоэлинтона не была. Бразильца "Ньюкасл" вел давно. И предыдущий менеджер команды Рафа Бенитес, по слухам, не хотел, чтобы клуб расставался с такой суммой ради конкретного игрока. У 22-летнего бразильца определенно есть потенциал, но насколько большой?



И в "Рапиде", и в "Хоффенхайме" Жоэлинтон показал себя старательным нападающим. Он выигрывает много мячей в борьбе, держит защитников в напряжении и хорошо подыгрывает партнерам. Одна проблема — он не слишком результативен. Уровень его индивидуального мастерства не так высок, и потому сравнения с Роберто Фирмино, другим экс-игроком "Хоффенхайма", все-таки преувеличены.



Он достаточно хорош для команды уровня "Ньюкасла", но сам по себе вряд ли обеспечит "сорокам" голы. Им по-прежнему необходимо усиление в передней линии. Либо более результативный партнер для Жоэлинтона, либо новый полузащитник, который мог бы подыгрывать бразильцу.



Себастьян Алле ("Вест Хэм")



Свой трансферный рекорд побил и "Вест Хэм" — причем, третий год подряд. Со всеми бонусами, сумма за французского нападающего "Айнтрахта" Себастьяна Алле может дотянуть до 45 миллионов фунтов. Клуб также потратил 28 миллионов на испанского полузащитника Пабло Форнальса, потому можно говорить о качественном усилении атаки.



Этим летом "молотобойцев" с новой попытки покинул Марко Арнаутович, а у травматичного Энди Кэрролла истек с клубом контракт. 25-летний Алле по своему типажу где-то между этих двух футболистов. Имея 190 сантиметров роста, француз, как и Кэрролл, хорош в игре на втором этаже, а также в подыгрыше партнерам. При этом, он, как и Арнаутович, вполне результативен.



Алле забил в прошлом сезоне Бундеслиги 15 голов — даже при том, что играл второго форварда в паре с Лукой Йовичем. В "Вест Хэме" Алле, скорее всего, будет единственным центральным нападающим. Он великолепно взаимодействует с полузащитой, может оттягиваться глубже и постоянно вовлекать в игру партнеров. У лондонцев есть сильные атакующие полузащитники — Лансини, Форнальс, Ярмоленко и Фелипе Андерсон — и они должны получать удовольствие от игры с Аллле.



Любого центрфорварда немецкого клуба, переезжающего в Англию, теперь спешат сравнить с Фирмино. Алле — не исключение. Он должен не только помогать, но и забивать. Он не берет на себя слишком много, не стреляет с дистанции, но имеет очень хорошие цифры с ударами из пределов штрафной. Травматичность Кэрролла француза, к счастью, не преследует. А его отношение к делу (Алле много играет в отборе) сильно отличается от отношения к делу Арнаутовича.



Иван Громиков специально для FAPL.ru