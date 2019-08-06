Пети: "Нужно было перейти в "Юнайтед"

Легенда "Арсенала" Эммануюэль Пети жалеет, что в свое время отказал "Манчестер Юнайтед" и перешел в "Челси".

Пети посвятил английскому футболу два периода своей насыщенной карьеры. С 1997 по 2000 он выступал за "Арсенал", а с 2001 по 2004 защищал цвета "Челси".



Между двумя этими периодами расположился один сезон в "Барселоне". Француз не сумел там заиграть и вернулся в Англию, но затем пожалел о своем выборе клуба.



"Ну, Алекс Фергюсон звонил мне дважды, а Арсен Венгер навещал меня — как и Клаудио Раньери, которого я пригласил к себе домой, в итоге присоедившись к "Челси".



"Я должен был послушать внутренний голос в своей голове, этот голос говорил мне перейти в "Манчестер Юнайтед". Для меня было бы мечтой выступать вместе с теми игроками", — сообщил Пети Paddy Power.