Пети: "Нужно было перейти в "Юнайтед"
Легенда "Арсенала" Эммануюэль Пети жалеет, что в свое время отказал "Манчестер Юнайтед" и перешел в "Челси".
Пети посвятил английскому футболу два периода своей насыщенной карьеры. С 1997 по 2000 он выступал за "Арсенал", а с 2001 по 2004 защищал цвета "Челси".
Между двумя этими периодами расположился один сезон в "Барселоне". Француз не сумел там заиграть и вернулся в Англию, но затем пожалел о своем выборе клуба.
"Ну, Алекс Фергюсон звонил мне дважды, а Арсен Венгер навещал меня — как и Клаудио Раньери, которого я пригласил к себе домой, в итоге присоедившись к "Челси".
"Я должен был послушать внутренний голос в своей голове, этот голос говорил мне перейти в "Манчестер Юнайтед". Для меня было бы мечтой выступать вместе с теми игроками", — сообщил Пети Paddy Power.
06.08.2019 00:05
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1 Арсенал
пропость
10 Ливерпуль
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12 Манчестер Юнайтед
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Даже не знаю кого больше он задел:гуннеров или пенсов
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вот гг скажите честно задели ли ваши чувства слова "легенда арсенала", "жалеет что отказал мю", "мечта играть" с самыми принципиальными соперниками в тот период?
да и тут ни он сам не упомянул, ни может михуйло в своем стиле опустил те причины по которым он так сказал, ведь в то время это арсенал взял анбитен, не было что то типо трех подряд чемпионств от мю, чтобы говорить что он жалел, хотя так бы он выглядел еще большей шлюхой
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ахахахах красиво опустошил мочевой пузырь на гпенсов
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"Ну, Алекс Фергюсон звонил мне дважды, в стельку бухой и бубнил на своем скотландском языке всякую дичь по типу переходи к нам, я тут своей жвачкой отполирую твой анальчик за нальчик, мол чувства у него к нему, не как у других, что скоро Арсен навестит меня, а потом и Раньери придет взять свое, и Клаудио пришел..
"Я должен был послушать внутренний голос в своей голове, этот голос говорил мне перейти в "Манчестер Юнайтед". Для меня было бы мечтой епаться вместе с теми питорками", — сообщил Пети Paddy Power.
Источник: httп/куяпл.сру
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Что эта петя себе позволяет?
Будучи даже середняком Челси обсыкал мумуку по трансферам, опрокинули еще до того как это стало мейнстримом после хазара
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абсолютно все ссут на гейпенсов
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