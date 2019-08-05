Гари Кэхилл присоединился к "Пэлас"

Бывший защитник "Челси" Гари Кэхилл официально присоединился к "Кристал Пэлас", заключив контракт на два года.

За семь с половиной сезонов в "Челси" Кэхилл завоевал почти все возможные трофеи: два титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и две Лиги Европы.



За плечами у бывшего защитника "Астон Виллы" и "Болтона" 516 сыгранных на клубном уровне матчей, включая 349 в рамках Премьер-Лиги, и еще 61 за сборную Англии.



В минувшей кампании Премьер-Лиги Кэхилл провел только два матча, поэтому "синие" не стали продлевать его контракт. Из множества вариантов, которые у него были, Гари выбрал "Пэлас", который предложил ему возможность остаться в Лондоне и получать 75 тысяч фунтов в неделю.



"Я рад оказаться здесь. Думаю, это хорошая возможность для меня продолжить свою карьеру в Премьер-Лиге и выступать за хорошую и интересную команду. Здесь собраны очень интересные и талантливые игроки. Я предвкушаю этот вызов", — сообщил Кэхилл.