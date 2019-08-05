"Тоттенхэм" задумался о покупке Хюсая после травмы Фойта

"Тоттенхэм" потерял защитника Хуана Фойта до сентября с травмой связок лодыжки.

Это повреждение 21-летний аргентинец получил в матче против "Баварии" в рамках Кубка Ауди на прошлой неделе.



Теперь Хуан пропустит первые недели нового сезона и возобновит тренировки только в следующем месяце, сообщает Evening Standard.



Важно отметить, что во время предсезонного периода главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино наигрывал своего соотечественника на позиции правого защитника.



Продажа в "Атлетико" Кирана Триппьера и травма Фойта могут заставить Почеттино выйти на трансферный рынок для укрепления фланга обороны. По информации Sky Sports, "Тоттенхэм" уже проявляет интерес к Эльсеиду Хюсаю из "Наполи".



Добавим, что Фойт в любом случае пропустил бы старт нового сезона. Хуан был удален против "Борнмута" в концовке прошлой кампании и все еще должен отбыть два матча дисквалификации.