Эриксен может уйти из "Тоттенхэма" менее чем за 50 млн. фунтов

"Тоттенхэму", возможно, придется продать полузащитника Кристиана Эриксена в это трансферное окно менее чем за 50 миллионов фунтов.

Когда в конце прошлого сезона другие клубы Премьер-Лиги стали делать свои запросы насчет Эриксена, чей контракт истекает летом 2020, президент "шпор" Даниэль Леви называл цену в 130 миллионов фунтов.



Найти столь щедрого покупателя в Премьер-Лиге или за ее пределами на игрока, который упорно не соглашается на новую сделку, Леви так и не удалось.



Таким образом, над "Тоттенхэмом" нависла реальная угроза лишиться Кристиана через год безо всякой компенсации. Это может подтолкнуть Леви к продаже 27-летнего датчанина уже в это окно по сниженной цене.



Трансферное окно в остальной Европе открыто еще несколько недель, однако The Telegraph ожидает, что заинтересованные в Эриксене клубы попытаются заполучить Кристиана менее чем за 50 млн. фунтов.



Сами "шпоры" при этом хотят купить Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис" или Бруну Фернандеша из "Спортинга" взамен Эриксена, интерес к которому приписывают "Реалу", "Ювентусу" и "Атлетико".