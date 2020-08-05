"Брайтон" купил Нила Мопе за 20 млн. фунтов

"Брайтон" выложил 20 миллионов фунтов за нападающего "Брентфорда" Нила Мопе.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги "чайки" забили 35 голов — хуже этот показатель был только у трех вылетевших команд, поэтому укрепление нападения изначально являлось приоритетом для руководства клуба.



В конце концов "Брайтон" получил проверенного бомбардира, заключив четырехлетний контракт с Мопе, который забил 41 гол в 95 матчах за "Брентфорд".



22-летний француз стал совместно вторым лучшим бомбардиром Чемпионшипа в сезоне 2018/19, наколотив 25 голов, а теперь постарается проявить себя на уровне Премьер-Лиги.