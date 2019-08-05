"Арсенал" сделал запросы насчет Упамекано и Ругани

"Арсенал" сделал запросы насчет Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" и Даниэле Ругани из "Ювентуса", надеясь укрепить центр обороны до закрытия трансферного окна в четверг.

В данный момент "канониры" ведут переговоры с "Бордо" и "Ренном" о продаже своего капитана Лорана Косьлелни, который отчаянно хочет вернуться во Францию.



Вероятное расставание с Косьелни заставляет "Арсенал" искать усиление позиции центрального защитника, и на решение этой задачи у лондонского клуба остается трое суток.



Сегодня в немецкой прессе появилась информация, что "РБ Лейпциг" уже отклонил предложение "канониров" в 55 млн. фунтов о покупке Упамекано, однако The Guardian утверждает, что "канониры" пока не сделали свой "оффер".



Также "Арсенал" проявляет интерес к Ругани. "Ювентус" оценивает Даниэле в 50 млн. фунтов, поэтому лондонцы готовы ограничиться арендой.