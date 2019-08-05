"Арсенал" сделал запросы насчет Упамекано и Ругани
"Арсенал" сделал запросы насчет Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" и Даниэле Ругани из "Ювентуса", надеясь укрепить центр обороны до закрытия трансферного окна в четверг.
В данный момент "канониры" ведут переговоры с "Бордо" и "Ренном" о продаже своего капитана Лорана Косьлелни, который отчаянно хочет вернуться во Францию.
Вероятное расставание с Косьелни заставляет "Арсенал" искать усиление позиции центрального защитника, и на решение этой задачи у лондонского клуба остается трое суток.
Сегодня в немецкой прессе появилась информация, что "РБ Лейпциг" уже отклонил предложение "канониров" в 55 млн. фунтов о покупке Упамекано, однако The Guardian утверждает, что "канониры" пока не сделали свой "оффер".
Также "Арсенал" проявляет интерес к Ругани. "Ювентус" оценивает Даниэле в 50 млн. фунтов, поэтому лондонцы готовы ограничиться арендой.
05.08.2019 21:00
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Последние комментарии:
упамекано_салиба бетон на лет 7-8 гарантирован
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Надо в рассрочку их брать. Я так же телик покупал, взял рассрочку на 2 года, потом на тюрячку заехал на 5 лет, рассрочка сгорела. Изи схема.
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Лучше за 15 Смоллинга взять.
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Бизнескар! Топчики!
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Мы мешки! Ура!
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