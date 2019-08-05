"Арсенал" сделал запросы насчет Упамекано и Ругани

Дайо Упамекано "Арсенал" сделал запросы насчет Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" и Даниэле Ругани из "Ювентуса", надеясь укрепить центр обороны до закрытия трансферного окна в четверг.

В данный момент "канониры" ведут переговоры с "Бордо" и "Ренном" о продаже своего капитана Лорана Косьлелни, который отчаянно хочет вернуться во Францию.

Вероятное расставание с Косьелни заставляет "Арсенал" искать усиление позиции центрального защитника, и на решение этой задачи у лондонского клуба остается трое суток.

Сегодня в немецкой прессе появилась информация, что "РБ Лейпциг" уже отклонил предложение "канониров" в 55 млн. фунтов о покупке Упамекано, однако The Guardian утверждает, что "канониры" пока не сделали свой "оффер".

Также "Арсенал" проявляет интерес к Ругани. "Ювентус" оценивает Даниэле в 50 млн. фунтов, поэтому лондонцы готовы ограничиться арендой.


Метки Арсенал, РБ Лейпциг, Ругани, Упамекано, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2019 21:00

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  1. al-faarabi 05.08.2019 21:50 # al-faarabi
    упамекано_салиба бетон на лет 7-8 гарантирован

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  2. coon4 05.08.2019 21:19 # coon4
    Надо в рассрочку их брать. Я так же телик покупал, взял рассрочку на 2 года, потом на тюрячку заехал на 5 лет, рассрочка сгорела. Изи схема.

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  3. manutd4life 05.08.2019 21:15 # manutd4life
    Лучше за 15 Смоллинга взять.

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  4. gunars 05.08.2019 21:10 # gunars
    Бизнескар! Топчики!

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  5. element-ekb 05.08.2019 21:02 # element-ekb
    Мы мешки! Ура!

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