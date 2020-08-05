Руни может стать играющим тренером "Дерби"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни ведет переговоры о возвращении в английский футбол.

33-летний нападающий "Ди Си Юнайтед" никогда не скрывал своих амбиций в отношении тренерской работы, однако до сих пор ожидалось, что Руни ступит на эту тропу не раньше истечения своего контракта с клубом МЛС в 2020 году.



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, на самом деле это может случиться гораздо раньше. Лучший бомбардир сборной Англии всех времен уже ведет переговоры с "Дерби" из Чемпионшипа.



Отпустив Фрэнка Лэмпарда в "Челси" и назначив на его место Филиппа Коку, теперь "бараны" хотят приставить к своему новому главному тренеру человека с обширными познаниями в английском футболе, и Руни отлично подходит на эту роль.



Утверждается, что Уэйну не обязательно завершать игровую карьеру, чтобы стать помощником Коку — "Дерби" готов принять Руни как играющего тренера.