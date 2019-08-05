Лукаку тренируется в "Андерлехте"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку улетел в Бельгию и поддерживает форму со своим бывшим клубом "Андерлехтом".

Этим летом Лукаку не сыграл ни одного предсезонного матча "красных дьяволов", а на поединок с "Кристиансунном" в Осло даже не поехал с командой.



Вдобавок к этому Ромелу навлек гнев главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, опубликовав в социальных сетях конфиденциальную информацию с замерами скорости игроков команды.



Если верить слухам, уход Лукаку из "Юнайтед" этим летом все еще возможен. "Дьяволам" едва ли удастся выменять Ромелу на Пауло Дибалу из "Ювентуса", но на "Олд Траффорд" все еще ожидают получить новое предложение "Интера".



Пока эта неопределенность сохраняется, Лукаку с разрешения "Юнайтед" уехал на родину в Бельгию. Как сообщает Daily Mail, 26-летний нападающий будет тренироваться с командой U-18 "Андерлехта", дожидаясь отмашки, чтобы отправиться в Италию.