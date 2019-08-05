Бывший капитан "Челси" Гари Кэхилл близок к переходу в "Кристал Пэлас".

Напомним, Кэхилл стал свободным агентом после истечения своего контракта с "синими" в конце июня.



Ранее 33-летнего защитника сватали в "Бернли" на замену Джеймсу Тарковски, однако тот, судя по всему, останется на "Терф Мур", поэтому "бордовые" заметно охладели к Кэхиллу, сообщает Sky Sports.



Это оказалось на руку "орлам", которые предложили Гари остаться в Лондоне. Кэхилл может стать третьим новичком команды Роя Ходжсона этим летом после запасного голкипера Стивена Хендерсона и нападающего Джордана Айю.