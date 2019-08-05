"Челси" готов отпустить Дзаппакосту

"Челси" готов отпустить защитника Давиде Дзаппакосту на его родину в Италию.

Этим летом главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард отверг запросы восьми клубов, включая представляющих Премьер-Лигу "Кристал Пэлас" и "Брайтона", по талантливому Рису Джеймсу.



Именно 19-летнего англичанина, который должен восстановиться после операции на лодыжке к концу августа, Лэмпард хочет видеть дублером Сесара Аспиликуэты на правом фланге обороны.



В сложившейся ситуации Дзаппакосте просто нет места в планах Лэмпарда, поэтому "Челси" открыт к предложениям насчет Давиде, который два года назад был куплен у "Торино" за 25 миллионов фунтов.



Как сообщает The Telegraph, 27-летний итальянец может покинуть "Стэмфорд Бридж" и после старта нового сезона Премьер-Лиги, поскольку в Италии трансферное окно открыто до 2 сентября.



Как и Дзаппакосту, полузащитника Тьемуэ Бакайоко "синие" тоже будут готовы отпустить после закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге. А вот Данни Дринкуотер должен решить вопрос со свои будущим до четверга — за пределами Англии, со своей зарплатой свыше 100 тыс. фунтов в неделю, он никому не нужен.