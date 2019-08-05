"Уотфорд" отказался продать Дукуре в "Эвертон" за 32 млн. фунтов
"Уотфорд" ответил отказом на предложение "Эвертона" в 32 миллиона фунтов о покупке полузащитника Абдулая Дукуре.
Дукуре выступает за "шершней" с 2016 года. Абдулай был ключевым игроком команды и в период работы на "Викаридж Роуд" Марку Силвы, который ныне тренирует "ирисок".
"Уотфорд" совершенно не заинтересован в расставании с Дукуре, у которого остается еще четыре года по контракту, однако Sky Sports сообщает, что "Эвертон" может вернуться с улучшенным предложением до закрытия трансферного окна в четверг.
Стоит отметить, что этим летом Силва уже насытил центр поля своей команды с помощью Андре Гомеша, Фабиана Дельфа и Жан-Филиппа Гбамена, но в то же время отпустил Идриссу Гейе в ПСЖ.
05.08.2019 18:25
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