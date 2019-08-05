"Уотфорд" отказался продать Дукуре в "Эвертон" за 32 млн. фунтов

"Уотфорд" ответил отказом на предложение "Эвертона" в 32 миллиона фунтов о покупке полузащитника Абдулая Дукуре.

Дукуре выступает за "шершней" с 2016 года. Абдулай был ключевым игроком команды и в период работы на "Викаридж Роуд" Марку Силвы, который ныне тренирует "ирисок".



"Уотфорд" совершенно не заинтересован в расставании с Дукуре, у которого остается еще четыре года по контракту, однако Sky Sports сообщает, что "Эвертон" может вернуться с улучшенным предложением до закрытия трансферного окна в четверг.



Стоит отметить, что этим летом Силва уже насытил центр поля своей команды с помощью Андре Гомеша, Фабиана Дельфа и Жан-Филиппа Гбамена, но в то же время отпустил Идриссу Гейе в ПСЖ.