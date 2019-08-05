"Вулверхэмптон" может сыграть с "Торино" в квалификации Лиги Европы

Вулверхэмптон Соперником "Вулверхэмптона" по решающему раунду квалификации может стать итальянский "Крусейдерс".

Завершив прошлый сезон Премьер-Лиги на седьмой позиции, "волки" впервые за 39 последних лет попали в еврокубки.

Команду Нуну Эшпириту Санту уже преодолела 2-й квалификационный раунде Лиги Европы, победив "Крусейдерс" 6:1 по сумме двух матчей.

Соперником "Вулверхэмптона" по 3-му раунду квалификации давно известен — это армянский "Пюник", а если "волки" выйдут в плей-офф, то сразятся там с "Торино" или белорусским клубом "Шахтер Солигорск".

Добавим, что матчи раунд плей-офф будут сыграны 22 и 29 августа.


Метки Вулверхэмптон, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2019 18:20

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 05.08.2019 18:56 # hammersmith
    итальянский "михуйлерс".

    Источник: http://fapl.ru/posts/72535/?c=1

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  2. tvinkovod 05.08.2019 18:36 # tvinkovod
    Соперником "Вулверхэмптона" по решающему раунду квалификации может стать итальянский "Крусейдерс".
    )))))

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