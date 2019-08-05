"Вулверхэмптон" может сыграть с "Торино" в квалификации Лиги Европы
Соперником "Вулверхэмптона" по решающему раунду квалификации может стать итальянский "Крусейдерс".
Завершив прошлый сезон Премьер-Лиги на седьмой позиции, "волки" впервые за 39 последних лет попали в еврокубки.
Команду Нуну Эшпириту Санту уже преодолела 2-й квалификационный раунде Лиги Европы, победив "Крусейдерс" 6:1 по сумме двух матчей.
Соперником "Вулверхэмптона" по 3-му раунду квалификации давно известен — это армянский "Пюник", а если "волки" выйдут в плей-офф, то сразятся там с "Торино" или белорусским клубом "Шахтер Солигорск".
Добавим, что матчи раунд плей-офф будут сыграны 22 и 29 августа.
05.08.2019 18:20
Просмотров: 371
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
итальянский "михуйлерс".
Источник: http://fapl.ru/posts/72535/?c=1
(ответить)
Соперником "Вулверхэмптона" по решающему раунду квалификации может стать итальянский "Крусейдерс".
)))))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий