"Ливерпуль" подписал Адриана

"Ливерпуль" объявил о переходе в клуб бывшего голкипера "Вест Хэма" Адриана.

Ранее в понедельник "красные" подтвердили продажу Симона Миньоле в "Брюгге", что оставило команду Юргена Клоппа без запасного голкипера за считанные дни до старта сезона.



Решение этой проблемы нашлось быстро. На роль дублера для Алиссона "Ливерпуль" пригласил Адриана, который был доступен свободным агентом после истечения своего контракта с "Вест Хэмом".



32-летний испанец сыграл 150 матчей за свои шесть лет в лондонском клубе, за это время накопив солидный опыт, который пригодится команде Клоппа в наступающем сезоне.



"Думаю, это идеальное решение для нас в данный момент. Мы лишились таланта и опыта в лице Симона, но взамен получили то же".



"С Али и Симоном у меня было ощущение, что я обладаю двумя первыми номерами, и с Адрианом это во многом похоже. Это важно. Он тот голкипер, который знает Премьер-Лигу, он играл под давлением, и он обладает высочайшим мастерством", — сообщил Клопп.