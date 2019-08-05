"Лестер" не будет покупать Аке

"Лестер" не будет покупать Натана Аке из "Борнмута" после того, как узнал цену за голландского защитника.

В понедельник защитник "лис" Харри Магуайр, наконец, официально присоединился к "Манчестер Юнайтед" по сделке стоимостью 80 миллионов фунтов.



Отъезд Магуайра, солидный возраст капитана Уэса Моргана и неопытность по меркам Премьер-Лиги Филипа Бенковича с Чагларом Сеюнджю подталкивают главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса к покупке центрального защитника в остатке трансферного окна.



Одной из целей Роджерса по укреплению центра обороны был как раз Аке, однако Sky Sports стало известно, что "Борнмут" потребовал за 24-летнего защитника 75 млн. фунтов.



Столь внушительная цена отпугнула "Лестер", который теперь сосредоточится на Джеймсе Тарковски. Впрочем, звезда "Бернли" тоже стоит недешево — свыше 40 млн. фунтов.