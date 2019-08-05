"Лестер" не будет покупать Аке

Натан Аке "Лестер" не будет покупать Натана Аке из "Борнмута" после того, как узнал цену за голландского защитника.

В понедельник защитник "лис" Харри Магуайр, наконец, официально присоединился к "Манчестер Юнайтед" по сделке стоимостью 80 миллионов фунтов.

Отъезд Магуайра, солидный возраст капитана Уэса Моргана и неопытность по меркам Премьер-Лиги Филипа Бенковича с Чагларом Сеюнджю подталкивают главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса к покупке центрального защитника в остатке трансферного окна.

Одной из целей Роджерса по укреплению центра обороны был как раз Аке, однако Sky Sports стало известно, что "Борнмут" потребовал за 24-летнего защитника 75 млн. фунтов.

Столь внушительная цена отпугнула "Лестер", который теперь сосредоточится на Джеймсе Тарковски. Впрочем, звезда "Бернли" тоже стоит недешево — свыше 40 млн. фунтов.


Метки Аке, Борнмут, Лестер

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2019 16:00

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  1. anabanana94 05.08.2019 16:08 # anabanana94
    Чисто как на базаре каждый друг друга наебывает
    ехехехеххехехехе

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  2. monsieurgood 05.08.2019 16:04 # monsieurgood
    купят теперь себе 10 гайверов из чемпионшипа и через год продадут в мю в 5 раз дороже

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