"Лестер" не будет покупать Аке
"Лестер" не будет покупать Натана Аке из "Борнмута" после того, как узнал цену за голландского защитника.
В понедельник защитник "лис" Харри Магуайр, наконец, официально присоединился к "Манчестер Юнайтед" по сделке стоимостью 80 миллионов фунтов.
Отъезд Магуайра, солидный возраст капитана Уэса Моргана и неопытность по меркам Премьер-Лиги Филипа Бенковича с Чагларом Сеюнджю подталкивают главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса к покупке центрального защитника в остатке трансферного окна.
Одной из целей Роджерса по укреплению центра обороны был как раз Аке, однако Sky Sports стало известно, что "Борнмут" потребовал за 24-летнего защитника 75 млн. фунтов.
Столь внушительная цена отпугнула "Лестер", который теперь сосредоточится на Джеймсе Тарковски. Впрочем, звезда "Бернли" тоже стоит недешево — свыше 40 млн. фунтов.
05.08.2019 16:00
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Чисто как на базаре каждый друг друга наебывает
ехехехеххехехехе
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купят теперь себе 10 гайверов из чемпионшипа и через год продадут в мю в 5 раз дороже
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