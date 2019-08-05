"Юнайтед" сделал Магуайра самым дорогим защитником в мире

"Манчестер Юнайтед" подтвердил приобретение центрального защитника Харри Магуайра из "Лестера" стоимостью 80 миллионов фунтов.

Пройдя медицинское обследование в Каррингтоне, Магуайр заключил с "красными дьяволами" шестилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев и отобрал у Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" звание самого дорогого защитника мира.



26-летний игрок сборной Англии стал третьим новичком команды Оле Гуннара Сульшера в это трансферное окно после правого защитника Аарона Ван-Биссаки и вингера Даниэля Джеймса.



В "Лестере" Магуайр провел два сезона после своего трансфера из "Халла", за это время сыграв 76 матчей и забив пять голов.



"Харри — один из лучших центральных защитников в современном футболе, и я доволен, что мы заполучили его к себе. Он отлично читает игру, он авторитетен на поле, при этом сохраняя спокойствие под давлением. Вдобавок он технично работает с мячом и проявляет себя в обеих штрафных площадках. Уверен, он хорошо освоится в этом коллективе на поле и за его пределами".



"У него отличный характер, и наш клуб совершил великолепное приобретение. Я рад приветствовать Харри в "Манчестер Юнайтед", и мы предвкушаем нашу совместную работу в процессе подготовки к новому сезону", — сообщил Сульшер.