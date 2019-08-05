"Юнайтед" сделал Магуайра самым дорогим защитником в мире

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" подтвердил приобретение центрального защитника Харри Магуайра из "Лестера" стоимостью 80 миллионов фунтов.

Пройдя медицинское обследование в Каррингтоне, Магуайр заключил с "красными дьяволами" шестилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев и отобрал у Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" звание самого дорогого защитника мира.

26-летний игрок сборной Англии стал третьим новичком команды Оле Гуннара Сульшера в это трансферное окно после правого защитника Аарона Ван-Биссаки и вингера Даниэля Джеймса.

В "Лестере" Магуайр провел два сезона после своего трансфера из "Халла", за это время сыграв 76 матчей и забив пять голов.

"Харри — один из лучших центральных защитников в современном футболе, и я доволен, что мы заполучили его к себе. Он отлично читает игру, он авторитетен на поле, при этом сохраняя спокойствие под давлением. Вдобавок он технично работает с мячом и проявляет себя в обеих штрафных площадках. Уверен, он хорошо освоится в этом коллективе на поле и за его пределами".

"У него отличный характер, и наш клуб совершил великолепное приобретение. Я рад приветствовать Харри в "Манчестер Юнайтед", и мы предвкушаем нашу совместную работу в процессе подготовки к новому сезону", — сообщил Сульшер.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2019 14:55

Количество просмотров Просмотров: 2139

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 05.08.2019 15:38 # januzaj00
    Магуайр-Таунзебе бетон
    Сульшер верим!

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  2. mancityman 05.08.2019 15:35 # mancityman
    Боже храни скам))

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  3. monsieurgood 05.08.2019 15:34 # monsieurgood
    воображение лестера сделало его самым дорогим, а мю эту фантазию оплатил

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  4. monsieurgood 05.08.2019 15:33 # monsieurgood
    сук, скамье начали рассуждать о каких-то там шансах) каждый год эта песня, и каждый год ничего толком не меняется. ну как тоби магвар изменит то, что клуб - говно?

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  5. sellman 05.08.2019 15:30 # sellman
    100% кто-то в руководстве получает откаты.
    Как можно на столько переплачивать за игроков??!

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  6. anabanana94 05.08.2019 15:28 # anabanana94
    ЕСЛИ В МИРЕ ТЫСЯЧА МУЖЧИН...

    Если в мире тысяча мужчин
    Снарядить к тебе готова сватов,
    Знай, что в этой тысяче мужчин
    Нахожусь и я - Расул Гамзатов.

    Если пленены тобой давно
    Сто мужчин,
    чья кровь несется с гулом,
    Разглядеть меж них не мудрено
    Горца, нареченного Расулом.

    Если десять влюблены в тебя
    Истинных мужей -
    огня не спрятав,
    Среди них, ликуя и скорбя,
    Нахожусь и я - Расул Гамзатов.

    Если без ума всего один
    От тебя, не склонная к посулам,
    Знай, что это с облачных вершин
    Горец, именуемый Расулом.

    Если не влюблен в тебя никто
    И грустней ты сумрачных закатов,
    Значит, на базальтовом плато
    Погребен в горах Расул Гамзатов.

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  7. gerrard08 05.08.2019 15:28 # gerrard08
    В щепетину со скама, разводят как хотят)

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  8. melwood-lfc 05.08.2019 15:21 # melwood-lfc
    ля у меня бомбит от того, что его ставят выше Кулибали...

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  9. darkmessiah 05.08.2019 15:20 # darkmessiah
    Вот и самый дорогой трансфер МЮ. Но Арсенал с Пепе дороже вышел. И акцент налицо - МЮ будет оборонительном стиле играть, а Арсенал атакующем. И мне ближе такая философия, чем сидеть в обороне. Но лучше конечно, когда и атака и оборона сильные.

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  10. monsieurgood 05.08.2019 15:19 # monsieurgood
    в мю его научат терять позицию и отдавать передачи соперникам

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  11. fimati 05.08.2019 15:16 # fimati
    Когда я был на тренировке сборной Англии я не узнал этого чувака))) подумал тренер какой-то помогает типа тренируется вместе а это самый дорогой защ в истории

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  12. mata05 05.08.2019 15:14 # mata05
    Крысиная физиономия будет играть в крысятнике

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  13. keane16 05.08.2019 15:13 # keane16
    нихуя себе новости! когда успели? че скажете, норм игрок, перспективный? не видел его игр. видел только стату за прошлый сезон, согласно которой он и в хост и ..под хвост ибет обладателя ЗМ. кому верить?

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  14. uali 05.08.2019 15:09 # uali
    Интересно

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  15. livapu19 05.08.2019 15:09 # livapu19
    добро пожаловать! В прошлом году финишировал с Лестером на 9 месте, в этом дай бог с Манчестером на 6

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  16. januzaj00 05.08.2019 15:09 # januzaj00
    Сука, не дай бог не заиграет

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  17. mancunia-planet 05.08.2019 15:09 # mancunia-planet
    Наконец-то! Следующий Бруно Фернандеш, плюс Погба остаётся походу, Лукаку всё же в Интер к Контэ

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  18. slash-lfc 05.08.2019 15:07 # slash-lfc
    Malcom made his debut for Zenit and was met by racist chants and a sign saying “Keep our traditions the same and don’t sign black players,” from the club’s ultras.

    As a result, Zenit are already trying to offload Malcom just 3 days after signing him. Absolutely sickening.

    Сукааааа. Пидорашка)) рили, где комета, ахаххахаха.

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  19. slash-lfc 05.08.2019 15:05 # slash-lfc
    Несуразный с виду, но весьма добротный по своим качествам. Ну давайте посмотрим, как «самый дорогой защитник в истории» сделает из обороны Муму монолит ))

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  20. anabanana94 05.08.2019 15:04 # anabanana94
    мда, ну поздравляю болелов МЮ, защищаться не забивать конечно, но хоть что-то с пользой Вудворд сделал.

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