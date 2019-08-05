"Юнайтед" сделал Магуайра самым дорогим защитником в мире
"Манчестер Юнайтед" подтвердил приобретение центрального защитника Харри Магуайра из "Лестера" стоимостью 80 миллионов фунтов.
Пройдя медицинское обследование в Каррингтоне, Магуайр заключил с "красными дьяволами" шестилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев и отобрал у Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" звание самого дорогого защитника мира.
26-летний игрок сборной Англии стал третьим новичком команды Оле Гуннара Сульшера в это трансферное окно после правого защитника Аарона Ван-Биссаки и вингера Даниэля Джеймса.
В "Лестере" Магуайр провел два сезона после своего трансфера из "Халла", за это время сыграв 76 матчей и забив пять голов.
"Харри — один из лучших центральных защитников в современном футболе, и я доволен, что мы заполучили его к себе. Он отлично читает игру, он авторитетен на поле, при этом сохраняя спокойствие под давлением. Вдобавок он технично работает с мячом и проявляет себя в обеих штрафных площадках. Уверен, он хорошо освоится в этом коллективе на поле и за его пределами".
"У него отличный характер, и наш клуб совершил великолепное приобретение. Я рад приветствовать Харри в "Манчестер Юнайтед", и мы предвкушаем нашу совместную работу в процессе подготовки к новому сезону", — сообщил Сульшер.
05.08.2019 14:55
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Последние комментарии:
Магуайр-Таунзебе бетон
Сульшер верим!
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Боже храни скам))
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воображение лестера сделало его самым дорогим, а мю эту фантазию оплатил
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сук, скамье начали рассуждать о каких-то там шансах) каждый год эта песня, и каждый год ничего толком не меняется. ну как тоби магвар изменит то, что клуб - говно?
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100% кто-то в руководстве получает откаты.
Как можно на столько переплачивать за игроков??!
(ответить)
ЕСЛИ В МИРЕ ТЫСЯЧА МУЖЧИН...
Если в мире тысяча мужчин
Снарядить к тебе готова сватов,
Знай, что в этой тысяче мужчин
Нахожусь и я - Расул Гамзатов.
Если пленены тобой давно
Сто мужчин,
чья кровь несется с гулом,
Разглядеть меж них не мудрено
Горца, нареченного Расулом.
Если десять влюблены в тебя
Истинных мужей -
огня не спрятав,
Среди них, ликуя и скорбя,
Нахожусь и я - Расул Гамзатов.
Если без ума всего один
От тебя, не склонная к посулам,
Знай, что это с облачных вершин
Горец, именуемый Расулом.
Если не влюблен в тебя никто
И грустней ты сумрачных закатов,
Значит, на базальтовом плато
Погребен в горах Расул Гамзатов.
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В щепетину со скама, разводят как хотят)
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ля у меня бомбит от того, что его ставят выше Кулибали...
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Вот и самый дорогой трансфер МЮ. Но Арсенал с Пепе дороже вышел. И акцент налицо - МЮ будет оборонительном стиле играть, а Арсенал атакующем. И мне ближе такая философия, чем сидеть в обороне. Но лучше конечно, когда и атака и оборона сильные.
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в мю его научат терять позицию и отдавать передачи соперникам
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Когда я был на тренировке сборной Англии я не узнал этого чувака))) подумал тренер какой-то помогает типа тренируется вместе а это самый дорогой защ в истории
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Крысиная физиономия будет играть в крысятнике
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нихуя себе новости! когда успели? че скажете, норм игрок, перспективный? не видел его игр. видел только стату за прошлый сезон, согласно которой он и в хост и ..под хвост ибет обладателя ЗМ. кому верить?
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Интересно
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добро пожаловать! В прошлом году финишировал с Лестером на 9 месте, в этом дай бог с Манчестером на 6
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Сука, не дай бог не заиграет
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Наконец-то! Следующий Бруно Фернандеш, плюс Погба остаётся походу, Лукаку всё же в Интер к Контэ
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Malcom made his debut for Zenit and was met by racist chants and a sign saying “Keep our traditions the same and don’t sign black players,” from the club’s ultras.
As a result, Zenit are already trying to offload Malcom just 3 days after signing him. Absolutely sickening.
Сукааааа. Пидорашка)) рили, где комета, ахаххахаха.
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Несуразный с виду, но весьма добротный по своим качествам. Ну давайте посмотрим, как «самый дорогой защитник в истории» сделает из обороны Муму монолит ))
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мда, ну поздравляю болелов МЮ, защищаться не забивать конечно, но хоть что-то с пользой Вудворд сделал.
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