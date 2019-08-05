"Ливерпуль" продал Миньоле в "Брюгге"

"Ливерпуль" объявил о продаже своего голкипера Симона Миньоле в "Брюгге". Стоимость трансфера составила 6.4 млн. фунтов, но в будущем за счет бонусов может вырасти до 8.2 млн.

Миньоле выступал за мерсисайдский клуб после своего перехода из "Сандерленда" в 2013 году. За это время Симон сыграл более 200 матчей.



Прошлым летом "красные" крупно потратились на приглашение Алиссона из "Ромы", и Миньоле крепко сел на лавку, за всю кампанию 2018/19 приняв участие лишь в двух матчах.



Желание играть регулярно подтолкнуло 31-летнего бельгийца к возвращению на родину, и сегодня Симон заключил с "Брюгге" контракт до 2024 года.



