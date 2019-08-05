"Ливерпуль" продал Миньоле в "Брюгге"

Симон Миньоле "Ливерпуль" объявил о продаже своего голкипера Симона Миньоле в "Брюгге". Стоимость трансфера составила 6.4 млн. фунтов, но в будущем за счет бонусов может вырасти до 8.2 млн.

Миньоле выступал за мерсисайдский клуб после своего перехода из "Сандерленда" в 2013 году. За это время Симон сыграл более 200 матчей.

Прошлым летом "красные" крупно потратились на приглашение Алиссона из "Ромы", и Миньоле крепко сел на лавку, за всю кампанию 2018/19 приняв участие лишь в двух матчах.

Желание играть регулярно подтолкнуло 31-летнего бельгийца к возвращению на родину, и сегодня Симон заключил с "Брюгге" контракт до 2024 года.


Метки Брюгге, Ливерпуль, Миньоле, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2019 14:30

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  1. gerrard08 05.08.2019 15:25 # gerrard08
    Ну что сказать, Мигноль был не плох. Полностью всех надежд офк не оправдал, лютым тащером так и не стал, но в нем было что-то. Особенно пенки топово тащил. Спс за все.

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  2. g3ndalf 05.08.2019 15:23 # g3ndalf
    Минет хоть и днина ебаная, но все же лучший кипер в своей сборной. Пздц как азару не везет

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  3. monsieurgood 05.08.2019 15:20 # monsieurgood
    спас карьеру

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  4. darkmessiah 05.08.2019 15:17 # darkmessiah
    Свобода из красного плена.

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  5. only--liverpool 05.08.2019 15:03 # only--liverpool
    Говнокипер

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  6. mancunia-planet 05.08.2019 14:48 # mancunia-planet
    Дорого за такое г.

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  7. manutd-20champ 05.08.2019 14:39 # manutd-20champ
    удачи

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  8. pistolero-lfc 05.08.2019 14:39 # pistolero-lfc
    ты был нам как брат! прощай, Симон!

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