"Ливерпуль" продал Миньоле в "Брюгге"
"Ливерпуль" объявил о продаже своего голкипера Симона Миньоле в "Брюгге". Стоимость трансфера составила 6.4 млн. фунтов, но в будущем за счет бонусов может вырасти до 8.2 млн.
Миньоле выступал за мерсисайдский клуб после своего перехода из "Сандерленда" в 2013 году. За это время Симон сыграл более 200 матчей.
Прошлым летом "красные" крупно потратились на приглашение Алиссона из "Ромы", и Миньоле крепко сел на лавку, за всю кампанию 2018/19 приняв участие лишь в двух матчах.
Желание играть регулярно подтолкнуло 31-летнего бельгийца к возвращению на родину, и сегодня Симон заключил с "Брюгге" контракт до 2024 года.
05.08.2019 14:30
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Ну что сказать, Мигноль был не плох. Полностью всех надежд офк не оправдал, лютым тащером так и не стал, но в нем было что-то. Особенно пенки топово тащил. Спс за все.
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Минет хоть и днина ебаная, но все же лучший кипер в своей сборной. Пздц как азару не везет
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спас карьеру
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Свобода из красного плена.
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Говнокипер
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Дорого за такое г.
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удачи
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ты был нам как брат! прощай, Симон!
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