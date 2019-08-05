"Ньюкасл" решил не возвращать Энди Кэрролла
"Ньюкасл" отказался от идеи вернуть в клуб нападающего Энди Кэрролла, который сейчас доступен свободным агентом.
Этим летом "сороки" лишились сразу двух нападающих, поскольку аренда Саломона Рондона истекла, а Айозе Перес был продан в "Лестер".
Было бы логично предположить, что "Ньюкасл" попытается подписать еще одного нападающего, помимо Жоэлинтона, купленного у "Хоффенхайма" за рекордные для клуба с "Сент-Джеймс Парк" 40 миллионов фунтов.
По информации Daily Mirror, "сороки" всерьез задумывались о приглашении Кэрролла, да и сам Энди, чей контракт с "Вест Хэмом" истек ранее этим летом, надеялся на возвращение родной клуб.
Однако главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс решил не предлагать Кэрроллу контракт, избрав покупку правого защитника своим приоритетом на остаток трансферного окна.
Добавим, что в свое время Кэрролл забил 33 гола в 91 матче за "Ньюкасл", прежде чем в 2010 году был продан в "Ливерпуль" за 35 млн. фунтов.
05.08.2019 14:00
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Помнится, в те времена 35млн казались чем-то просто сверхъестественным, а сейчас МЮ покупает просто хорошего защитника за 80. Орэо, блт
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из стекла можно еще один клуб сделать:
кэрролл
жека "лаки страйк" уилшер
уэлбэк
байи
лаллана
уолкотт
хендо
ламела
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Энди топчик, был. Дубль Шыти збс зае6енил.
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Легенда ЛФК.
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Добавим, что в свое время Кэрролл забил 33 гола в 91 матче за "Ньюкасл", прежде чем в 2010 году был продан в "Ливерпуль" за 35 млн. фунтов.
классека
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Абсолютно не удивительно, очень слабый игрок даже в 2010 году.
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