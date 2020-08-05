Гюндоган согласился заключить новый контракт с "Сити"

Полузащитник Илкай Гюндоган согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити".

В данный момент Гюндоган уже вступил в заключительный год по своему действующему соглашению, а это означает, что уже в январе он смог бы начать переговоры с зарубежными клубами.



Однако теперь этому не бывать. Как сообщает Evening Standard, "горожанам" удалось совершить прорыв в переговорах с 28-летним игроком сборной Германии о продлении сотрудничества — минимум до 2022 года.



Ожидается, что новая сделка будет заключена в ближайшие недели. Это событие станет облегчением для главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, который следующим летом и так попрощается с Давидом Сильвой.



"Каждая ситуация отличается и индивидуальна. Каждый решает за себя. Иногда такого рода решения требуют времени. Во время прошлого сезона я просил людей быть терпеливыми, потому что это решение, которое ты принимаешь на следующие несколько лет", — сообщил Гюндоган после победы над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии в воскресенье.