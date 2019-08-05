Адриан может стать дублером Алиссона в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" задумался о приглашении бывшего голкипера "Вест Хэма" Адриана на роль дублера для Алиссона.

Ожидается, что уже сегодня действующие победители Лиги Чемпионов подтвердят переход Симона Миньоле в "Брюгге" стоимостью 6.4 млн. фунтов плюс 1.8 млн. в виде бонусов.



Таким образом, у "Ливерпуля" остаются считанные дни, чтобы обзавестись запасным голкипером — в идеале главный тренер "красных" Юрген Клопп хотел бы подписать новичка до полудня четверга, чтобы заявить игрока на матч первого тура Премьер-Лиги.



Выходом из ситуации для "Ливерпуля" может стать приглашение Адриана. 32-летний испанец является свободным агентом после истечения своего контракта с "Вест Хэмом", поэтому договориться об этом трансфере будет относительно легко.



Адриан, прежде блиставший за "Реал Бетис", сыграл более 150 матчей за "молотобойцев", однако в минувшем сезоне вчистую проигрывал конкуренцию Лукашу Фабиански.