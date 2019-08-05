Адриан может стать дублером Алиссона в "Ливерпуле"

Адриан "Ливерпуль" задумался о приглашении бывшего голкипера "Вест Хэма" Адриана на роль дублера для Алиссона.

Ожидается, что уже сегодня действующие победители Лиги Чемпионов подтвердят переход Симона Миньоле в "Брюгге" стоимостью 6.4 млн. фунтов плюс 1.8 млн. в виде бонусов.

Таким образом, у "Ливерпуля" остаются считанные дни, чтобы обзавестись запасным голкипером — в идеале главный тренер "красных" Юрген Клопп хотел бы подписать новичка до полудня четверга, чтобы заявить игрока на матч первого тура Премьер-Лиги.

Выходом из ситуации для "Ливерпуля" может стать приглашение Адриана. 32-летний испанец является свободным агентом после истечения своего контракта с "Вест Хэмом", поэтому договориться об этом трансфере будет относительно легко.

Адриан, прежде блиставший за "Реал Бетис", сыграл более 150 матчей за "молотобойцев", однако в минувшем сезоне вчистую проигрывал конкуренцию Лукашу Фабиански.


Метки Адриан, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 05.08.2019 13:22 # lahmatyj
    Насколько блистал в первых сезонах, настолько же деградировал в последующих. А жаль, очень он нравился.

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  2. alexomck 05.08.2019 12:59 # alexomck
    Алиссон напривозил вчера, а они запасного ему ищут.

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  3. keane16 05.08.2019 12:36 # keane16
    такой кипер и бесплатно на роль дублера алисы-охуенная новость

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  4. andrew10 05.08.2019 12:25 # andrew10
    В матчах с Челси стоял как Яшин - проводил матчи всей жизни

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  5. ganinilyha 05.08.2019 12:03 # ganinilyha
    Лучше быть дублёром Эдерсона

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