Адриан может стать дублером Алиссона в "Ливерпуле"
"Ливерпуль" задумался о приглашении бывшего голкипера "Вест Хэма" Адриана на роль дублера для Алиссона.
Ожидается, что уже сегодня действующие победители Лиги Чемпионов подтвердят переход Симона Миньоле в "Брюгге" стоимостью 6.4 млн. фунтов плюс 1.8 млн. в виде бонусов.
Таким образом, у "Ливерпуля" остаются считанные дни, чтобы обзавестись запасным голкипером — в идеале главный тренер "красных" Юрген Клопп хотел бы подписать новичка до полудня четверга, чтобы заявить игрока на матч первого тура Премьер-Лиги.
Выходом из ситуации для "Ливерпуля" может стать приглашение Адриана. 32-летний испанец является свободным агентом после истечения своего контракта с "Вест Хэмом", поэтому договориться об этом трансфере будет относительно легко.
Адриан, прежде блиставший за "Реал Бетис", сыграл более 150 матчей за "молотобойцев", однако в минувшем сезоне вчистую проигрывал конкуренцию Лукашу Фабиански.
05.08.2019 12:00
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Последние комментарии:
Насколько блистал в первых сезонах, настолько же деградировал в последующих. А жаль, очень он нравился.
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Алиссон напривозил вчера, а они запасного ему ищут.
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такой кипер и бесплатно на роль дублера алисы-охуенная новость
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В матчах с Челси стоял как Яшин - проводил матчи всей жизни
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Лучше быть дублёром Эдерсона
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