Светская хроника за понедельник

Бруну Фернандеш летит в Манчестер. "Тоттенхэм" договорился о покупке Джовани Ло Чельсо. Гари Кэхилла не будет в "Вест Хэме". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

В Лиссабоне ожидают, что полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш прилетит в Англию на переговоры с "Манчестер Юнайтед" в понедельник или вторник. (A Bola)



"Реал" переключил свое внимание с полузащитника "Юнайтед" Поля Погба на Донни Ван де Бека из "Аякса". (Marca)



"Юнайтед" предложил 46 миллионов фунтов за вингера "Аякса" Давида Нереса. (Yahoo Esportes)



Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити контактирует с "Юнайтед". (Daily Express)



"Тоттенхэм" согласовал покупку полузащитника "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо за 58 млн. фунтов. (Daily Record)



"Тоттенхэм" включит своего воспитанника Джоша Онома в сделку по вингеру "Фулхэма" Райану Сессеньону. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" близок к аренде полузащитника "Реал Бетис" Виктора Камарасы, который минувший сезон провел в "Кардиффе". Сделка будет предусматривать опцию выкупа за 13.7 млн. фунтов. (The Independent)



"Челси" все еще открыт к предложениям насчет полузащитников Тьемуэ Бакайоко и Данни Дринкуотера. (The Telegraph)



"Вест Хэм" не будет приглашать бывшего защитника "Челси" Гари Кэхилла. (Football.London)



Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс наложил вето на возвращение в клуб нападающего Энди Кэрролла. (Daily Mirror)



"Бернли", "Борнмут" и "Шеффилд Юнайтед" сражаются за оцениваемого в 10 млн. фунтов защитника "Эвертона" Мейсона Холгейта. (The Sun)



Полузащитник "Борнмута" Харри Артер перейдет к своему шурину Скотту Паркеру в "Фулхэм". (The Sun)



Другое



В наступающем сезоне "Ливерпулю"придется сыграть до 67 матчей в течение 300 дней. (Daily Mail)



Когда Мойзе Кину было 10 лет, отец новобранца "Эвертона" потребовал от "Ювентуса" два трактора для своего сельскохозяйственного бизнеса в Африке, чтобы сын остался в Италии. (The Sun)



Капитан "Селтика" Скотт Браун заявил, что был бы счастлив, если бы в его команде появился гей. (The Sun)