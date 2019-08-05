"Юнайтед" отклонил предложение "Реала" по Погба

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Реала" о покупке полузащитника Поля Погба.

Источники издания The Times из Испании подтвердили, что на минувшей неделе "Реал" предложил за Погба только 27.4 млн. фунтов плюс атакующего полузащитника Хамеса Родригеса.



При этом на "Олд Траффорд" оценивают Поля в 150 млн. фунтов, поэтому в ответ ожидаемо последовал отказ.



Не сумев найти щедрых покупателей на Гарета Бэйла и упомянутого Родригеса этим летом, "Реал" уже не имеет возможности значительно улучшить свое предложение по Погба.



По всей видимости теперь Поль останется в "Юнайтед". "Красные дьяволы" готовы рассмотреть вопрос о продаже 26-летнего француза только до старта сезона Премьер-Лиги, ведь позже уже не смогут обзавестись заменой.