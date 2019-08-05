"Юнайтед" отклонил предложение "Реала" по Погба

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Реала" о покупке полузащитника Поля Погба.

Источники издания The Times из Испании подтвердили, что на минувшей неделе "Реал" предложил за Погба только 27.4 млн. фунтов плюс атакующего полузащитника Хамеса Родригеса.

При этом на "Олд Траффорд" оценивают Поля в 150 млн. фунтов, поэтому в ответ ожидаемо последовал отказ.

Не сумев найти щедрых покупателей на Гарета Бэйла и упомянутого Родригеса этим летом, "Реал" уже не имеет возможности значительно улучшить свое предложение по Погба.

По всей видимости теперь Поль останется в "Юнайтед". "Красные дьяволы" готовы рассмотреть вопрос о продаже 26-летнего француза только до старта сезона Премьер-Лиги, ведь позже уже не смогут обзавестись заменой.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 05.08.2019 11:40 # superperez101
    да реалу уже не нужен этот нигер
    вот и предлагают всякие смешные варианты, особенно зная как себя ведет вудворт на трансферном рынке. вдруг клюнет

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  2. manutd-20champ 05.08.2019 11:38 # manutd-20champ
    реалисты простые, как солдатская песня

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  3. superperez101 05.08.2019 11:37 # superperez101
    не по погба а по погбе
    говно ведь склоняется
    говно говна говну и тд

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  4. pistolero-lfc 05.08.2019 11:28 # pistolero-lfc
    Щас бы отказаться от Хамеса, орео

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  5. brown-ale 05.08.2019 11:27 # brown-ale
    Надо забирать только 27 миллионов.

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