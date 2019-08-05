Лакасетт может поправиться к старту сезона

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его клуб "оптимистичен" относительно шансов нападающего Александра Лакасетта восстановиться к старту нового сезона.

В конце июля во время товарищеского матча против "Лиона" Лакасетт получил травму лодыжки и со стадиона уезжал в защитном сапоге на ноге.



Александр не принимал участия в поединке против "Барселоны" накануне, однако еще одной недели ему может хватить, чтобы встать на ноги.



"Надеюсь, он будет готов к матчу против "Ньюкасла". Доктора настроены оптимистично насчет этого, но нам нужно подождать. Следующие несколько дней важны, потому что они покажут, как идет восстановление после травмы. Если он будет в порядке к воскресенью, то прекрасно. Если нет, то к следующему матчу", — цитирует Эмери The Telegraph.