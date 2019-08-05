Махрез пропустил матч за Суперкубок Англии из-за опасений насчет допинг-теста
"Манчестер Сити" оставил Рияда Махреза вне заявки на матч за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" из-за опасений, что вингер может провалить допинг-тест.
Ранее этим летом Махрез привел сборную Алжира к победе на Кубке Африки, поэтому к предсезонной подготовке приступил только в пятницу.
Во время летних каникул Рияд принимал определенные лекарства, поэтому главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола решил обойтись в воскресенье без Махреза.
"Это был риск в плане допинг-контроля, потому что у наших докторов не было полных деталей его медицинского состояния".
"Рияд принимал кое-какие лекарства, совсем чуть-чуть. Поэтому он и не попал в заявку и не сыграл несколько минут. Он мог бы это сделать, но мы не могли рисковать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
05.08.2019 09:00
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Последние комментарии:
Ничего, гашик скоро выйдет и можно будет опять по полю бегать.
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да вся их команда играет на допинге, совсем чуть-чуть
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Значит в кубке африки все на допинге? Или только Алжир?
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кокс шмыгал на каникулах, совсем чуть-чуть..
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