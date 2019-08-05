Махрез пропустил матч за Суперкубок Англии из-за опасений насчет допинг-теста

Рияд Махрез "Манчестер Сити" оставил Рияда Махреза вне заявки на матч за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" из-за опасений, что вингер может провалить допинг-тест.

Ранее этим летом Махрез привел сборную Алжира к победе на Кубке Африки, поэтому к предсезонной подготовке приступил только в пятницу.

Во время летних каникул Рияд принимал определенные лекарства, поэтому главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола решил обойтись в воскресенье без Махреза.

"Это был риск в плане допинг-контроля, потому что у наших докторов не было полных деталей его медицинского состояния".

"Рияд принимал кое-какие лекарства, совсем чуть-чуть. Поэтому он и не попал в заявку и не сыграл несколько минут. Он мог бы это сделать, но мы не могли рисковать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1081

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lampard78 05.08.2019 09:49 # lampard78
    Ничего, гашик скоро выйдет и можно будет опять по полю бегать.

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 05.08.2019 09:36 # pistolero-lfc
    да вся их команда играет на допинге, совсем чуть-чуть

    (ответить)

  3. ganinilyha 05.08.2019 09:05 # ganinilyha
    Значит в кубке африки все на допинге? Или только Алжир?

    (ответить)

  4. mau29 05.08.2019 09:04 # mau29
    кокс шмыгал на каникулах, совсем чуть-чуть..

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: