Махрез пропустил матч за Суперкубок Англии из-за опасений насчет допинг-теста

"Манчестер Сити" оставил Рияда Махреза вне заявки на матч за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" из-за опасений, что вингер может провалить допинг-тест.

Ранее этим летом Махрез привел сборную Алжира к победе на Кубке Африки, поэтому к предсезонной подготовке приступил только в пятницу.



Во время летних каникул Рияд принимал определенные лекарства, поэтому главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола решил обойтись в воскресенье без Махреза.



"Это был риск в плане допинг-контроля, потому что у наших докторов не было полных деталей его медицинского состояния".



"Рияд принимал кое-какие лекарства, совсем чуть-чуть. Поэтому он и не попал в заявку и не сыграл несколько минут. Он мог бы это сделать, но мы не могли рисковать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.