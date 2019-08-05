Гвардиола: "Мы осознали, какая команда нам будет противостоять в остатке сезона"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что матч за Суперкубок Англии наглядно показал, соперник какого уровня будет противостоять его команде в наступающем сезоне.

Вырвать победу у "Ливерпуля" в матче за Суперкубок Англии "Сити" удалось только в серии пенальти. Основные же 90 минут завершились со счетом 1:1, причем мяч дважды оказывался на линии ворот.



Сопротивление, которое оказывали "красные" на "Уэмбли", произвело неизгладимое впечатление на Гвардиолу. Каталонец ожидает, что так будет весь сезон.



"Я не знаю, будет ли снова, как в прошлом сезоне — все-таки "Манчестер Юнайтед" и другие потратились. В этот раз будет много претендентов".



"Мы так рады победе, но в то же время мы осознали, какая команда нам будет противостоять в остатке сезона: чемпионы Европы. Это команда топ-уровня".



"Одно очко, один пенальти — вот и вся разница. Иногда монета выпадает твоей стороной, иногда — нет. Мы знаем, как хорошо нам нужно быть готовыми для завоевания трофеев", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.