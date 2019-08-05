"Интер" сделает еще одно предложение по Лукаку
"Интер" сделает новое предложение о покупке нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.
В воскресенье вечером стало известно, что "Юнайтед" решил отказаться от обмена Лукаку на нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу из-за непомерных финансовых требований аргентинца и его агента.
В сложившейся ситуации только "Интер" может вызволить Ромелу с "Олд Траффорд", но последнее предложение клуба с "Сан-Сиро" о покупке игрока сборной Бельгии составляет только 54 миллиона фунтов.
Тем не менее, Sky Sports стало известно, что "Интер" предпримет еще одну попытку заполучить Лукаку, направив улучшенное предложение.
"Красные дьяволы" по-прежнему открыты к уходу Ромелу, но хотят получить минимум 79 млн. фунтов в качестве компенсации, чтобы отбить свои затраты на приобретение игрока у "Эвертона" два года назад.
05.08.2019 06:00
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