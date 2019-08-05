Симон Миньоле близок к переходу в "Брюгге"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле находится на пороге перехода в "Брюгге" за 6 миллионов фунтов.

С момента назначения Юргена Клоппа на должность главного тренера "красных" в 2015 году Миньоле постоянно приходилось доказывать свое право быть первым номером команды.



Так было до прошлого лета, пока Клопп, наконец, не решил раз и навсегда закрыть вопрос с последним рубежом, крупно потратившись на Алиссона.



В результате Симон сыграл только 180 минут за весь прошлый сезон — и ни одной в Премьер-Лиге. Матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в это воскресенье 31-летний бельгиец провел на скамейке запасных.



Как утверждает The Telegraph, Миньоле сообщил Клоппу, что хочет уйти в другой клуб ради регулярной игровой практики, еще после своего возвращения из отпуска в июле. Скрепя сердце Юрген согласился удовлетворить желание Симона.



Судя по всему, теперь Миньоле вернется на родину. "Брюгге" надеется бы завершить приобретение Симона в срок до отборочного матча Лиги Чемпионов против киевского "Динамо" в следующий вторник.