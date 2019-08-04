"Тоттенхэм" начнет сезон без Алли
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пропустит старт нового сезона из-за очередной травмы задней поверхности бедра.
В воскресенье "шпоры" провели свой заключительный матч предсезонного периода, по пенальти уступив "Интеру". В этой игре главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино не смог задействовать Алли, который вновь угодил в лазарет.
Деле повредил заднюю поверхность своей левой ноги уже в четвертый раз за два последних года — например, в начале 2019 из-за соответствующего растяжения 23-летний англичанин пропустил 12 матчей.
Почеттино обеспокоен проблемами, которые становятся для Алли хроническими, и готов дать подопечному несколько недель на полное восстановление.
"Я не верю, что Деле поправится к старту сезона. Думаю, он повредил ту же область, что и в предыдущие разы. Мы обеспокоены этим. Ему только 23, а он перенес уже так много аналогичных травм за последние годы".
"Ему нужно уделить чуть больше внимания своему организму, однако мы здесь, чтобы помочь ему. Это небольшая травма, и мы надеемся, что через несколько недель он будет готов", — цитирует Почеттино The Guardian.
04.08.2019 23:00
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