"Тоттенхэм" начнет сезон без Алли

Деле Алли Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пропустит старт нового сезона из-за очередной травмы задней поверхности бедра.

В воскресенье "шпоры" провели свой заключительный матч предсезонного периода, по пенальти уступив "Интеру". В этой игре главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино не смог задействовать Алли, который вновь угодил в лазарет.

Деле повредил заднюю поверхность своей левой ноги уже в четвертый раз за два последних года — например, в начале 2019 из-за соответствующего растяжения 23-летний англичанин пропустил 12 матчей.

Почеттино обеспокоен проблемами, которые становятся для Алли хроническими, и готов дать подопечному несколько недель на полное восстановление.

"Я не верю, что Деле поправится к старту сезона. Думаю, он повредил ту же область, что и в предыдущие разы. Мы обеспокоены этим. Ему только 23, а он перенес уже так много аналогичных травм за последние годы".

"Ему нужно уделить чуть больше внимания своему организму, однако мы здесь, чтобы помочь ему. Это небольшая травма, и мы надеемся, что через несколько недель он будет готов", — цитирует Почеттино The Guardian.


Метки Алли, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2019 23:00

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  1. chelsiukpro 04.08.2019 23:17 # chelsiukpro
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  2. recyjoed 04.08.2019 23:03 # recyjoed
    мистер стекло

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