Пауло Дибалы не будет в "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" решил отказаться от приглашения нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы.
Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" и "Ювентус" достигли принципиальной договоренности об обмене Ромелу Лукаку на Дибалу.
При этом Лукаку уже согласился на переезд в Турин, и все стороны ждали, что решит Дибала. Однако Пауло не стал спешно паковать чемоданы в Манчестер.
Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, в конце концов "красные дьяволы" завершили свой интерес к 25-летнему игроку сборной Аргентины, и на то есть две причины.
Во-первых, Дибала с самого начала не горел желанием покидать Италию и испытывал большие сомнения насчет "Юнайтед", несмотря на неопределенные перспективы в "Ювентусе" при Маурицио Сарри.
Во-вторых, представители Дибалы дали понять, что если "Юнайтед" и удастся заманить их клиента, то только большими деньгами. Пауло хотел получать на уровне Алексиса Санчеса, Давида Де Хеа и Поля Погба, вдобавок "дьяволам" пришлось бы изрядно потратиться и на комиссионные.
Издание утверждает, что теперь переход Лукаку в "Ювентус" едва ли состоится, однако "Юнайтед" все еще может купить у чемпионов Серии А 33-летнего Марио Манджукича, если Ромелу, например, уйдет в "Интер".
04.08.2019 22:00
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Даже если примерно посчитать, то Ювентус тратит просто космические деньги на зарплату игрокам. Там просто россыпь игроков с жирными контрактами. Даже с учётом из политики охоты за элитными свободными агентами у меня вопрос - откуда у них столько денег? Кто знает получаемые суммы от ТВ контракта?
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Пронесло
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