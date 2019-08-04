Пауло Дибалы не будет в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" решил отказаться от приглашения нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" и "Ювентус" достигли принципиальной договоренности об обмене Ромелу Лукаку на Дибалу.



При этом Лукаку уже согласился на переезд в Турин, и все стороны ждали, что решит Дибала. Однако Пауло не стал спешно паковать чемоданы в Манчестер.



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, в конце концов "красные дьяволы" завершили свой интерес к 25-летнему игроку сборной Аргентины, и на то есть две причины.



Во-первых, Дибала с самого начала не горел желанием покидать Италию и испытывал большие сомнения насчет "Юнайтед", несмотря на неопределенные перспективы в "Ювентусе" при Маурицио Сарри.



Во-вторых, представители Дибалы дали понять, что если "Юнайтед" и удастся заманить их клиента, то только большими деньгами. Пауло хотел получать на уровне Алексиса Санчеса, Давида Де Хеа и Поля Погба, вдобавок "дьяволам" пришлось бы изрядно потратиться и на комиссионные.



Издание утверждает, что теперь переход Лукаку в "Ювентус" едва ли состоится, однако "Юнайтед" все еще может купить у чемпионов Серии А 33-летнего Марио Манджукича, если Ромелу, например, уйдет в "Интер".