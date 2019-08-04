Гвардиола поздравил "Юнайтед" с покупкой Магуайра

Харри Магуайр Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что защитник Харри Магуайр станет отличным приобретением для "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе "Юнайтед", наконец, удалось согласовать с "Лестером" стоимостью Магуайра в размер 80 миллионов фунтов. "Сити", также претендовавший на Харри, такие деньги предложить не решился.

После победы над "Ливерпулем" в матче Суперкубок Англии Гвардиола не мог не прокомментировать этот трансфер, ожидающий лишь официального подтверждения.

"Магуайр — превосходный игрок, игрок топ-уровня. Мы были заинтересованы, но не смогли его себе позволить, а "Юнайтед" смог".

"Он невероятно выступил на Чемпионате Мира, он силен в воздухе, хорошо принимает мяч и так быстро двигается с мячом, а также он молод. У него есть все качества, чтобы усилить "Юнайтед". Мои поздравления "Юнайтед" с приобретением", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Магуайр, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 04.08.2019 21:53 # manutd-20champ
    наконец-то эти два немоща, смоллинг и джонс присядут на бенч.

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  2. liverpool888 04.08.2019 21:43 # liverpool888
    Не верю, что Сити начнёт сезон с тремя защитниками.
    Фанаты Сити, что скажете? Кто на примете?

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  3. mancunia-planet 04.08.2019 21:08 # mancunia-planet
    Спасибо, братан МАНЧЕСТЕР сила, Юнайтед который

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  4. manutd4life 04.08.2019 21:02 # manutd4life
    Спасибо, Пеп.

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