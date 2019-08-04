Гвардиола поздравил "Юнайтед" с покупкой Магуайра

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что защитник Харри Магуайр станет отличным приобретением для "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе "Юнайтед", наконец, удалось согласовать с "Лестером" стоимостью Магуайра в размер 80 миллионов фунтов. "Сити", также претендовавший на Харри, такие деньги предложить не решился.



После победы над "Ливерпулем" в матче Суперкубок Англии Гвардиола не мог не прокомментировать этот трансфер, ожидающий лишь официального подтверждения.



"Магуайр — превосходный игрок, игрок топ-уровня. Мы были заинтересованы, но не смогли его себе позволить, а "Юнайтед" смог".



"Он невероятно выступил на Чемпионате Мира, он силен в воздухе, хорошо принимает мяч и так быстро двигается с мячом, а также он молод. У него есть все качества, чтобы усилить "Юнайтед". Мои поздравления "Юнайтед" с приобретением", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.