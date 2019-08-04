Клопп: "Не могу быть расстроен сегодня"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не может быть расстроен игрой своей команды против "Манчестер Сити" в матче за Супербкубок Англии.

Судьба первого трофея нового сезона была решена только в серии пенальти после того, как за 90 минут команды обменялись голами.



В концовке этих 90 минут "Ливерпуль" был ближе к победе — если бы не вынос защитника "Сити" Кайла Уолкера с линии ворот, то пенальти бить бы не пришлось.



Несмотря на поражение, Клопп остался доволен, что его команда показала достойный футбол после невыразительного предсезонного периода. По словам Юргена, это для него важнее, чем результат.



"Вау, это была действительно хорошая игра, мы мощно играли во втором тайме. Обе команды примерно похожим образом провели предсезонный период — я разговаривал с Кевином Де Брюйне после матча, и мы оба сказали, что толком не знаем, в каком состоянии находимся".



"Ответный гол — это меньшее, что мы заслуживали сегодня. Все решил один сейв, и я не могу быть расстроен сегодня. Сегодня игра была гораздо важнее, чем победа. Мы знаем, что с нами все в порядке, и мы по-прежнему способны играть в достойный футбол".



"В первом тайме мы могли бы подстроиться чуть лучше, но у нас тоже были моменты. Во втором тайме мы кое-что изменили, и мы стремились к победе, но нам немного не повезло в концовке. Мои поздравления "Сити", — сообщил Клопп BT Sport.