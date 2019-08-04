"Манчестер Сити" завоевал Суперкубок Англии
"Манчестер Сити" завоевал свой первый трофей в сезоне 2019/20, вырвав победу в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" только в серии пенальти.
В стартовом составе "красных" можно было насчитать девять игроков, которые начинали и финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" — не хватило лишь Жоэля Матипа и Садио Мане.
Как и ожидалось, место воротах "горожан" занял Клаудио Браво. Сразу появился в старте новичок Родри.
"Сити" создал опасный момент уже в самом начале матча, заставив Джо Гомеса дрогнуть под прессингом. Отобрав мяч у своего партнера по сборной Англии, Рахим Стерлинг вывел на удар Лероя Сане, но угол уже был слишком острым для точного попадания.
На момент соперника "Ливерпуль" ответил ударом Роберто Фирмино с разворота — Браво справился — и неточным выстрелом Мохамеда Салаха.
Довольно скоро Сане закончил игру с травмой, и тут же "горожане" открыли счет. Кевин Де Брюйне сделал скидку головой с левого края штрафной площади, Давид Сильва переправил мяч дальше на Стерлинга, а тот в касание пробил замешавшегося Алиссона — 0:1.
На 15-й минуте Салах, обыграв Александра Зинченко, ударом с острого угла всколыхнул сетку ворот со внешней стороны.
После столь резвого начала игра успокоилась — команды оказались просто не готовы поддерживать высочайший темп в начале августа. Опасные моменты перестали возникать, но "Сити" смотрелся чуть лучше.
Второй тайм начался с убойного момента Стерлинга. Избежав офсайда, Рахим выскочил один на один, но его обводящий удар пришелся в штангу.
Отделавшись испугом, "Ливерпуль" попытался взвинтить темп и почти сравнял счет. На 57-й минуте Виргил Ван Дейк пробил с близкого расстояния в перекладину — мячу не хватило считанных сантиметров, чтобы полностью пересечь линию ворот. А на 58-й минуте Салах сотряс штангу.
Принявшись атаковать большими силами, "красные" едва не попались. На 61-й минуте Стерлинг убежал в прорыв, но и сам не пробил, и передачу на Кайла Уолкера сделать не смог.
И все-таки риск "Ливерпуля" себя оправдал. На 67-й минуте вышедший на замену Матип пробил головой с отскоком от газона из центра вратарской после передачи Ван Дейка — 1:1.
Теперь психологическое преимущество оказалось на стороне "красных". "Горожане" приуныли и на 83-й минуте едва не пропустили еще раз — Браво справился с ударом появившегося со скамейки Наби Кейта.
На второй компенсированной минуте Уолкер вынес мяч с линии ворота после удара Салаха, сохранив для зрителей серию пенальти.
В серии 11-метровых нервы оказались крепче у подопечных Хосепа Гвардиолы — они реализовали все пять своих ударов, тогда как у "красных" сплоховал Джорджиньо Вейналдум.
Как и в прошлом году, "Сити" завоевал Суперкубок Англии. Матч получился вполне достойным для стартового в новом сезоне. Обе команды имели немало шансов, чтобы не доводить дело до лотереи в виде серии пенальти.
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити" — 1:1 (0:1) победа "Сити" а в серии пенальти — 5:4
Голы: Матип 77 — Стерлинг 12.
Серия пенальти: Шакири (гол) —Гюндоган (гол), Вейналдум (голкипер) — Бернарду Силва (гол), Лаллана (гол) — Фоден (гол), Окслейд-Чемберлен (гол) — Зинченко (гол), Салах (гол) — Жезус (гол).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Матип 67), Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо (Кейта 67), Хендерсон (Лаллана 79), Салах, Ориги (Окслейд-Чемберлен 79), Фирмино (Шакири 79).
"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Стоунс, Отаменди, Зинченко, Родри, Давид Сильва (Гюндоган 61), Де Брюйне (Фоден 89), Бернарду Силва, Сане (Жезус 13), Стерлинг.
Предупреждение: Де Брюйне.
04.08.2019 19:10
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Последние комментарии:
Кепа в прошлом сезоне потащил две пенки против щитей в финале. А лузерхуйская днина Беккер ни разу не помог своим обрыганам.
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наxyй не нужон!
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колбасы, готовы от норвича и пенсов на ротан принимать?
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Что объединяет Сашу грей, Алексея панина и фанатов ливерпука,?
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Хейтеры, чьи команды пыль глотали, воспряли духом подсасывая МСитям, какие же вы убогие довены. Арсеналы, Щелси, Мю, ваши клубы могут легко и в шестерку не попасть, думайте об этом
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В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
https://ria.ru/20190804/1557156481.html
Хех, ну так то скоро местных борцов с режимом тоже упекать начнут))
Я даже думаю, для смеха, заяву в роскомнадзор накатать со скринами того, как тут люди желают смерти русским!
будет ахуенно, если кого нибудь из вас посадят
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всё закономерно. команда НЕ выигравшая ни АПЛ, ни кубок, не может, просто не имеет право выиграть чашку.
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Наконец-то футбол. Сегодня ещё Барса - Арсенал посмотреть можно будет, норм короче.
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Норм, сойдет для первого официального матча. Фунтик, конечно, все вопросы должен был раньше решать, ну да ладно, хоть пенальти посмотрели.
Короче, очередной трофей в копилочку. Для начала нового сезона самое то, с началом которого всех адекватных и прочих фапловчан и поздравляю.)) Всем удачи!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Шоу устал после чм
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«Манчестер Сити» стал первой командой, выигравшей все английские трофеи за год
Обыграв в матче Суперкубка Англии «Ливерпуль» в серии пенальти, «Манчестер Сити» установил национальный рекорд.
«Горожане» стали первой командой, которой удалось выиграть все внутренние трофеи за один календарный год.
Напомним, в минувшем сезоне в финале Кубка лиги «Манчестер Сити» обыграл «Челси». Основное время игры и дополнительное завершились без забитых мячей. В серии пенальти «горожане» одержали победу со счётом 4:3. В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» (6:0). В чемпионате страны преимущество «горожан» над «Ливерпулем», который стал вторым, составило всего одно очко.
Всего за три года, когда «Манчестер Сити» возглавляет Хосеп Гвардиола, команда выиграла семь трофеев.
КОРОЛИ!!!
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Просто с победой Сити!
Come on, City!!!
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Салах конечно бесит своим эгоизмом в штрафной, но, как только пристреляется, опять овер 20 положит, как и надлежит топовому вингеру.
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у Гвардиолы лук был топовый
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У ЛФК не было Мане, у МС не было Агуши, Едерсона, Лапорта.
Какие отскоки, портовня?!
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Титул снова разыграют МС и ЛФК
1.МС
2.ЛФК
3.ТТХ
4.Эвертон
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Фирмино нужен отдых и потом набор формы, все таки видно что норм не отдохнул, не хватало напа который открывался бы именно в центре, как только вышли Лаллана и Кейта мяч шел вперед, все таки нужно что бы один апз всегда играл в основе иначе некому тащит мяч тупо пасы на Салаха и дальше сморим что он сделает, все таки нужно купить цф некому там играть эх Клопп ну купиии0
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"Да, это правда. Я не собираюсь лгать, клуб моего детства – Челси".
— Джейдон Санчо.
будет у нас следующим летом
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Ну сразу видно уровень Салах в одном ряду с Месси, ахахахха)
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А куда делись 63 ляма в голубой футболке? Никто не видел их на поле?
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