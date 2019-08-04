"Манчестер Сити" завоевал Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" завоевал свой первый трофей в сезоне 2019/20, вырвав победу в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" только в серии пенальти.

В стартовом составе "красных" можно было насчитать девять игроков, которые начинали и финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" — не хватило лишь Жоэля Матипа и Садио Мане.



Как и ожидалось, место воротах "горожан" занял Клаудио Браво. Сразу появился в старте новичок Родри.



"Сити" создал опасный момент уже в самом начале матча, заставив Джо Гомеса дрогнуть под прессингом. Отобрав мяч у своего партнера по сборной Англии, Рахим Стерлинг вывел на удар Лероя Сане, но угол уже был слишком острым для точного попадания.



На момент соперника "Ливерпуль" ответил ударом Роберто Фирмино с разворота — Браво справился — и неточным выстрелом Мохамеда Салаха.



Довольно скоро Сане закончил игру с травмой, и тут же "горожане" открыли счет. Кевин Де Брюйне сделал скидку головой с левого края штрафной площади, Давид Сильва переправил мяч дальше на Стерлинга, а тот в касание пробил замешавшегося Алиссона — 0:1.



На 15-й минуте Салах, обыграв Александра Зинченко, ударом с острого угла всколыхнул сетку ворот со внешней стороны.



После столь резвого начала игра успокоилась — команды оказались просто не готовы поддерживать высочайший темп в начале августа. Опасные моменты перестали возникать, но "Сити" смотрелся чуть лучше.



Второй тайм начался с убойного момента Стерлинга. Избежав офсайда, Рахим выскочил один на один, но его обводящий удар пришелся в штангу.



Отделавшись испугом, "Ливерпуль" попытался взвинтить темп и почти сравнял счет. На 57-й минуте Виргил Ван Дейк пробил с близкого расстояния в перекладину — мячу не хватило считанных сантиметров, чтобы полностью пересечь линию ворот. А на 58-й минуте Салах сотряс штангу.



Принявшись атаковать большими силами, "красные" едва не попались. На 61-й минуте Стерлинг убежал в прорыв, но и сам не пробил, и передачу на Кайла Уолкера сделать не смог.



И все-таки риск "Ливерпуля" себя оправдал. На 67-й минуте вышедший на замену Матип пробил головой с отскоком от газона из центра вратарской после передачи Ван Дейка — 1:1.



Теперь психологическое преимущество оказалось на стороне "красных". "Горожане" приуныли и на 83-й минуте едва не пропустили еще раз — Браво справился с ударом появившегося со скамейки Наби Кейта.



На второй компенсированной минуте Уолкер вынес мяч с линии ворота после удара Салаха, сохранив для зрителей серию пенальти.



В серии 11-метровых нервы оказались крепче у подопечных Хосепа Гвардиолы — они реализовали все пять своих ударов, тогда как у "красных" сплоховал Джорджиньо Вейналдум.



Как и в прошлом году, "Сити" завоевал Суперкубок Англии. Матч получился вполне достойным для стартового в новом сезоне. Обе команды имели немало шансов, чтобы не доводить дело до лотереи в виде серии пенальти.



"Ливерпуль" — "Манчестер Сити" — 1:1 (0:1) победа "Сити" а в серии пенальти — 5:4



Голы: Матип 77 — Стерлинг 12.



Серия пенальти: Шакири (гол) —Гюндоган (гол), Вейналдум (голкипер) — Бернарду Силва (гол), Лаллана (гол) — Фоден (гол), Окслейд-Чемберлен (гол) — Зинченко (гол), Салах (гол) — Жезус (гол).



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Матип 67), Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо (Кейта 67), Хендерсон (Лаллана 79), Салах, Ориги (Окслейд-Чемберлен 79), Фирмино (Шакири 79).



"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Стоунс, Отаменди, Зинченко, Родри, Давид Сильва (Гюндоган 61), Де Брюйне (Фоден 89), Бернарду Силва, Сане (Жезус 13), Стерлинг.



Предупреждение: Де Брюйне.