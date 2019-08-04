Руни хочет ассистировать Сульшеру в "Юнайтед"
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни хочет вернуться на "Олд Траффорд" и ассистировать главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру.
Ранее этим летом Руни в очередной раз сообщил о своих амбициях в отношении тренерской карьеры. Уэйн уже посещает соответствующие курсы, совмещая это с выступлением за "Ди Си Юнайтед".
Контракт 33-летнего англичанина с клубом МЛС истекает в конце 2020 года, и The Sun утверждает, что Руни не собирается играть в футбол дольше этого срока.
Многодетная семья Руни уже планирует возвращение на родину, и Уэйн хотел бы сделать свои первые шаги на тренерском поприще в своем бывшем клубе, рекордным бомбардиром которого он является.
На новое испытание Руни вдохновляют и успехи своих бывших одноклубников Майкла Кэррика и Ники Батта, которые уже трудятся в структуре "Юнайтед".
04.08.2019 18:00
Просмотров: 378
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
быстрее тогда иди, скоро погонят
(ответить)
для начала тупомордому докеру надо прекратить гасицца бухлом..ещё один даун возомнил себя тренером..слуллза и нивела было мало?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий