Руни хочет ассистировать Сульшеру в "Юнайтед"

Уэйн Руни и Оле Гуннар Сульшер Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни хочет вернуться на "Олд Траффорд" и ассистировать главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру.

Ранее этим летом Руни в очередной раз сообщил о своих амбициях в отношении тренерской карьеры. Уэйн уже посещает соответствующие курсы, совмещая это с выступлением за "Ди Си Юнайтед".

Контракт 33-летнего англичанина с клубом МЛС истекает в конце 2020 года, и The Sun утверждает, что Руни не собирается играть в футбол дольше этого срока.

Многодетная семья Руни уже планирует возвращение на родину, и Уэйн хотел бы сделать свои первые шаги на тренерском поприще в своем бывшем клубе, рекордным бомбардиром которого он является.

На новое испытание Руни вдохновляют и успехи своих бывших одноклубников Майкла Кэррика и Ники Батта, которые уже трудятся в структуре "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Руни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2019 18:00

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  1. van-der-slav 04.08.2019 18:07 # van-der-slav
    быстрее тогда иди, скоро погонят

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  2. frisby 04.08.2019 18:04 # frisby
    для начала тупомордому докеру надо прекратить гасицца бухлом..ещё один даун возомнил себя тренером..слуллза и нивела было мало?

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