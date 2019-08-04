Руни хочет ассистировать Сульшеру в "Юнайтед"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни хочет вернуться на "Олд Траффорд" и ассистировать главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру.

Ранее этим летом Руни в очередной раз сообщил о своих амбициях в отношении тренерской карьеры. Уэйн уже посещает соответствующие курсы, совмещая это с выступлением за "Ди Си Юнайтед".



Контракт 33-летнего англичанина с клубом МЛС истекает в конце 2020 года, и The Sun утверждает, что Руни не собирается играть в футбол дольше этого срока.



Многодетная семья Руни уже планирует возвращение на родину, и Уэйн хотел бы сделать свои первые шаги на тренерском поприще в своем бывшем клубе, рекордным бомбардиром которого он является.



На новое испытание Руни вдохновляют и успехи своих бывших одноклубников Майкла Кэррика и Ники Батта, которые уже трудятся в структуре "Юнайтед".