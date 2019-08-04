Манджукич близок к переходу в "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" находится на пороге приобретения нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, Манджукич уже согласовал трехлетний контракт с "Юнайтед", где он сможет получать 6.2 млн. фунтов в год — на 35 процентов больше, чем в Турине.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер видит в 33-летнем хорвате идеальную замену для Ромелу Лукаку, которого "Ювентус" намерен приобрести независимо от того, согласится ли Пауло Дибала перейти в обратном направлении.
Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри считает, что Манджукич не подходит для его стиля футбола, а потому будет более чем рад отъезду Марио.
Таким образом, переход Манджукича в "Юнайтед" может состояться как самостоятельный трансфер ориентировочной стоимостью около 15 млн. фунтов или станет частью сделки по Лукаку.
04.08.2019 17:00
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Последние комментарии:
33 года алло, зочем
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Все норм, под всякие кубки берут, Рэшфорд один весь сезон не вытянет. А тут за смешную цену опытного игрока. Напрягает что в середину поля никого не взяли( все таки два игрока ушло.
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Еще один левый вингер...
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Е6учий игрок. Для Муму самое то.
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А я ебануууусь
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Манюнайтыч норм
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вот и топчики подвалили..омолаживает тиму как может сморщенный викинг
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