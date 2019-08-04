Манджукич близок к переходу в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" находится на пороге приобретения нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, Манджукич уже согласовал трехлетний контракт с "Юнайтед", где он сможет получать 6.2 млн. фунтов в год — на 35 процентов больше, чем в Турине.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер видит в 33-летнем хорвате идеальную замену для Ромелу Лукаку, которого "Ювентус" намерен приобрести независимо от того, согласится ли Пауло Дибала перейти в обратном направлении.



Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри считает, что Манджукич не подходит для его стиля футбола, а потому будет более чем рад отъезду Марио.



Таким образом, переход Манджукича в "Юнайтед" может состояться как самостоятельный трансфер ориентировочной стоимостью около 15 млн. фунтов или станет частью сделки по Лукаку.