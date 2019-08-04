Манджукич близок к переходу в "Юнайтед"

Марио Манджукич "Манчестер Юнайтед" находится на пороге приобретения нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, Манджукич уже согласовал трехлетний контракт с "Юнайтед", где он сможет получать 6.2 млн. фунтов в год — на 35 процентов больше, чем в Турине.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер видит в 33-летнем хорвате идеальную замену для Ромелу Лукаку, которого "Ювентус" намерен приобрести независимо от того, согласится ли Пауло Дибала перейти в обратном направлении.

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри считает, что Манджукич не подходит для его стиля футбола, а потому будет более чем рад отъезду Марио.

Таким образом, переход Манджукича в "Юнайтед" может состояться как самостоятельный трансфер ориентировочной стоимостью около 15 млн. фунтов или станет частью сделки по Лукаку.


Метки Лукаку, Манджукич, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1655

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. van-der-slav 04.08.2019 17:56 # van-der-slav
    33 года алло, зочем

    (ответить)

  2. mickey 04.08.2019 17:56 # mickey
    Все норм, под всякие кубки берут, Рэшфорд один весь сезон не вытянет. А тут за смешную цену опытного игрока. Напрягает что в середину поля никого не взяли( все таки два игрока ушло.

    (ответить)

  3. carrick-16 04.08.2019 17:55 # carrick-16
    Еще один левый вингер...

    (ответить)

  4. slash-lfc 04.08.2019 17:41 # slash-lfc
    Е6учий игрок. Для Муму самое то.

    (ответить)

  5. keane16 04.08.2019 17:26 # keane16
    А я ебануууусь

    (ответить)

  6. mancunia-planet 04.08.2019 17:21 # mancunia-planet
    Манюнайтыч норм

    (ответить)

  7. frisby 04.08.2019 17:07 # frisby
    вот и топчики подвалили..омолаживает тиму как может сморщенный викинг

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: