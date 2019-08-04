Эвра: "Я хотел ударить Суареса, но не ненавидел"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра заявил, что никогда не держал зла на нападающего Луиса Суареса после расистского скандала в 2011 году.

Во время матча Премьер-Лиги между "Юнайтед" и "Ливерпулем" на "Энфилде" восемь лет назад Суарес несколько раз назвал Эвра словом "negro".



Во время разбирательств с FA Луис подтвердил, что действительно использовал это слово, но вовсе не в расистском контексте. При это уругваец все равно был дисквалифицирован на восемь матчей и оштрафован на 40 тысяч фунтов.



Когда эти двое встретились снова — в феврале 2012 — Суарес проигнорировал рукопожатие с Эвра, однако Патрис не злится на своего обидчика.



"Я не знаю, является ли Суарес расистом. Я не знаю его семью. Я не знаю его воспитание. Однако расизм — это такая громкая тема уже несколько лет, и в тот день оскорбление на почве расизма определенно имело место".



"Во время слушания я сказал, что не хочу, чтобы они его наказали, и что я недостаточно хорошо его знаю, чтобы назвать его расистом, однако он использовал то расистское слово".



"Я не ненавижу его, и не ненавидел в прошлом. Я хотел ударить его в то время, но для меня невозможно ненавидеть кого-либо".



"В моем сердце нет ненависти. Я могу реагировать, но ненависть — слишком сильное слово для меня. Когда меня просят назвать символическую сборную лучших игроков по моему мнению, я называю в составе Суареса", — сообщил Эвра Daily Mail.