Эвра: "Я хотел ударить Суареса, но не ненавидел"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра заявил, что никогда не держал зла на нападающего Луиса Суареса после расистского скандала в 2011 году.
Во время матча Премьер-Лиги между "Юнайтед" и "Ливерпулем" на "Энфилде" восемь лет назад Суарес несколько раз назвал Эвра словом "negro".
Во время разбирательств с FA Луис подтвердил, что действительно использовал это слово, но вовсе не в расистском контексте. При это уругваец все равно был дисквалифицирован на восемь матчей и оштрафован на 40 тысяч фунтов.
Когда эти двое встретились снова — в феврале 2012 — Суарес проигнорировал рукопожатие с Эвра, однако Патрис не злится на своего обидчика.
"Я не знаю, является ли Суарес расистом. Я не знаю его семью. Я не знаю его воспитание. Однако расизм — это такая громкая тема уже несколько лет, и в тот день оскорбление на почве расизма определенно имело место".
"Во время слушания я сказал, что не хочу, чтобы они его наказали, и что я недостаточно хорошо его знаю, чтобы назвать его расистом, однако он использовал то расистское слово".
"Я не ненавижу его, и не ненавидел в прошлом. Я хотел ударить его в то время, но для меня невозможно ненавидеть кого-либо".
"В моем сердце нет ненависти. Я могу реагировать, но ненависть — слишком сильное слово для меня. Когда меня просят назвать символическую сборную лучших игроков по моему мнению, я называю в составе Суареса", — сообщил Эвра Daily Mail.
04.08.2019 16:00
Просмотров: 843
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Оба участника того скандала хороши. Один после победы МЮ показательно бегал вокруг зубастики и радовался победе, а сам уругваец вместо того чтобы подать руку и замять скандал устроил детскую сцену. Можно сказать, что тогда его репутация в глазах общественности и пропала, чем с радостью пользовались журналисты в своих публикациях.
Вспоминая как Суарес отпраздновал год в наши ворота уважения к нему нет. Он был топом, тащил клуб к долгожданному чемпионству, мог стать легендой клуба, но решил свалить в теплую и солнечную Каталонию.
(ответить)
яблоко от яблони... ПИСУАРес как человек такое же дерьмище, как и клуб за который он выступал... шайка пидоров-расистов во главе с главным ливерным скользуном дружно поддержала его... лузерпуль клуб мерзости и мерзо пакостников.
(ответить)
Расизм, не расизм... Но это не повод был Эвра так расплакаться.
(ответить)
Очередная скумовская мышь, которая только исподтишка может что-то делать. О чем тут говорить, если этот чёрный с курицами е6ется.
(ответить)
Я сторонник Ливерпуля но потерял уважение к этой мрази после полуфинала с барсой ! Он показал свое истинное лицо, двуличная крыса.
(ответить)
Тогда на траффорде жестко конечно обоссали портовых обрыганов и эту сучку в частности
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий