Сане недосчитается 11 млн. фунтов, если откажется от нового контракта
Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане может недосчитаться 11 миллионов фунтов, если так и не согласится на новый контракт со своим клубом.
В данный момент "горожане" предлагают Сане новую сделку с увеличением недельной зарплаты на 105 тыс.фунтов — с 65 до 170 тыс.
Однако Лерой все еще сомневается и пока не готов связать свое будущее с "Сити", всерьез помышляя о переходе в "Баварию".
И хотя сам Сане открыт к переезду в Мюнхен, чемпионы Премьер-Лиги установили за 23-летнего игрока сборной Германии внушительный ценник в 140 млн. фунтов. Столько платить "Бавария" не готова.
В сложившейся ситуации Лерой может дождаться истечения своего контракта через два года, но в таком случае он недосчитается 11 млн. фунтов в виде зарплаты — по сравнению с теми деньгами, которые он имел бы, если бы заключил новую сделку.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в "Баварии" Сане готовы платить еще больше — 350 тыс. фунтов в неделю. Однако назначенная "горожанами" цена делает возвращение Лероя на родину этим летом маловероятным.
04.08.2019 15:00
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Валите терпилы) ахахххаахххх.
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Шоб баварцы да 350 в неделю?) не верю, пздят они
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Бавария привыкла доить и ослаблять конкурентов, теперь столкнулась с иноземной фирмой, хуле они хотели.
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