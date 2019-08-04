Сане недосчитается 11 млн. фунтов, если откажется от нового контракта

Лерой Сане Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане может недосчитаться 11 миллионов фунтов, если так и не согласится на новый контракт со своим клубом.

В данный момент "горожане" предлагают Сане новую сделку с увеличением недельной зарплаты на 105 тыс.фунтов — с 65 до 170 тыс.

Однако Лерой все еще сомневается и пока не готов связать свое будущее с "Сити", всерьез помышляя о переходе в "Баварию".

И хотя сам Сане открыт к переезду в Мюнхен, чемпионы Премьер-Лиги установили за 23-летнего игрока сборной Германии внушительный ценник в 140 млн. фунтов. Столько платить "Бавария" не готова.

В сложившейся ситуации Лерой может дождаться истечения своего контракта через два года, но в таком случае он недосчитается 11 млн. фунтов в виде зарплаты — по сравнению с теми деньгами, которые он имел бы, если бы заключил новую сделку.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в "Баварии" Сане готовы платить еще больше — 350 тыс. фунтов в неделю. Однако назначенная "горожанами" цена делает возвращение Лероя на родину этим летом маловероятным.


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2019 15:00

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  1. mcfc-fantactic 04.08.2019 16:42 # mcfc-fantactic
    Валите терпилы) ахахххаахххх.

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  2. mancunia-planet 04.08.2019 15:33 # mancunia-planet
    Шоб баварцы да 350 в неделю?) не верю, пздят они

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  3. iskander8sg 04.08.2019 15:24 # iskander8sg
    Бавария привыкла доить и ослаблять конкурентов, теперь столкнулась с иноземной фирмой, хуле они хотели.

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