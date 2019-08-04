Сане недосчитается 11 млн. фунтов, если откажется от нового контракта

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане может недосчитаться 11 миллионов фунтов, если так и не согласится на новый контракт со своим клубом.

В данный момент "горожане" предлагают Сане новую сделку с увеличением недельной зарплаты на 105 тыс.фунтов — с 65 до 170 тыс.



Однако Лерой все еще сомневается и пока не готов связать свое будущее с "Сити", всерьез помышляя о переходе в "Баварию".



И хотя сам Сане открыт к переезду в Мюнхен, чемпионы Премьер-Лиги установили за 23-летнего игрока сборной Германии внушительный ценник в 140 млн. фунтов. Столько платить "Бавария" не готова.



В сложившейся ситуации Лерой может дождаться истечения своего контракта через два года, но в таком случае он недосчитается 11 млн. фунтов в виде зарплаты — по сравнению с теми деньгами, которые он имел бы, если бы заключил новую сделку.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в "Баварии" Сане готовы платить еще больше — 350 тыс. фунтов в неделю. Однако назначенная "горожанами" цена делает возвращение Лероя на родину этим летом маловероятным.