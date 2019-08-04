"Эвертон" завершил приобретение Мойзе Кина

"Эвертон" официально завершил приобретение нападающего "Ювентуса" и сборной Италии Мойзе Кин.

19-летний итальянец заключил с "ирисками" контракт до 2024 года и стал пятым новичком команды Марку Силвы в это окно после Йонаса Лессля, Жан-Филиппа Гбамена, Фабиана Дельфа и Андре Гомеша.



По информации Sky Sports, "Эвертон" заплатил за Кина 27.5 миллионов фунтов, но в будущем за счет бонусов стоимость трансфера может вырасти до 36.6 млн. Зарплата Мойзе на "Гудисон Парк" составит около 52 тыс. фунтов в неделю.



Предполагается, что "Ювентус" не оставил за собой права по обратному выкупу нападающего, забившего шесть голов в 13 матчах прошлого сезона. Чемпионы Серии А лишь могут перебить предложение другого клуба.



"Я очень горжусь, и для меня большая честь носить футболку "Эвертона". Я буду стараться изо всех сил ради этой команды".



"Эвертон" — это клуб, устремленный в будущее, как и я сам, и это убедило меня перейти сюда. Я знаю, каков масштаб этого клуба. У него большие амбиции, и я буду упорно работать, чтобы помочь нам достичь желаемых целей", — сообщил Кин evertontv.