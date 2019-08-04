Райс: "Вест Хэм" нацелен на еврокубки"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс считает, что любой другой результат нового сезона, кроме попадания в еврокубки, будет неудачей для его команды.

После прихода Мануэля Пеллегрини на должность главного тренера прошлым летом "молотобойцы" демонстрируют большие амбиции на трансферном рынке.



За это время они совершили ряд дорогостоящих трансферов — вроде Фелипе Андерсона прошлым летом или Пабло Форнальса с Себастьяном Алле этим.



Тем не менее, в прошлом сезоне "Вест Хэму" потребовалось немало времени, чтобы сыграться, и к финишу подопечные Пеллегрини пришли только 10-ми. На сей раз Райс и партнеры нацелены на более высокие места.



"Учитывая наш подбор игроков сейчас, мы должны стремиться в еврокубки. Все, что ниже этого, будет провалом, и большинство наших игроков это подтвердят".



"Мы финишировали 10-ми, но у нас было так много шансов стать седьмыми. Мы должны улучшить свою выездную форму и добавить в стабильности", — сообщил Райс BBC Radio 5 Live.