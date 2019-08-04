Клопп: "Половина мира хотели бы видеть этих парней у себя"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что этим летом для него было важнее всего сохранить имеющихся игроков, а не добавить новых.
Этим летом Клоппа регулярно упрекают, что после победы в финале Лиги Чемпионов он не укрепил состав своей команды, если не считать двух купленных юниоров.
Однако Юрген в очередной раз повторяет, что это для него не главное. По словам немца, сохранить всех игроков вместе — это тоже очень сложная задача.
"Половина мира хотели бы видеть этих парней у себя, но они не вскружили им голову, хотя у них тоже есть деньги!"
"Это бонус, что мы сохранили этих парней вместе еще на один год. Именно этого мы и хотели. Парни этого абсолютно заслуживают. Это означает, что мы в стадии консолидации: мы платим по счетам, играем в футбол и нацелены на победу в каждом соревновании".
"Только в Англии от тебя требуют "новых лиц" и "добавить мастерства". Но мы никогда не поддавались этому, потому что у нас и так прекрасный возраст в коллективе, и эти пани заслуживают остаться вместе".
"Дивок Ориги подписал новый контракт, а все другие парни остались в клубе — такая трансферная активность мне нравится. Люди могут улыбаться и смеяться по этому поводу, но сохранить такого рода команду вместе не бывает легко", — цитирует Клоппа Daily Mail.
04.08.2019 13:00
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Normal One!
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их чашка задержала на годик.
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Обоссал пепа который каждый сезон тратит по 200 кк
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