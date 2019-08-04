Сульшер уверен, что Погба останется в "Юнайтед"

Поль Погба Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер "совершенно не сомневается", что полузащитник Поль Погба останется на "Олд Траффорд".

В последний момент 26-летний француз был исключен из заявки "красных дьяволов" на товарищеский матч против "Милана" накануне вечером, и некоторые восприняли это как намек на скорый переход Погба в "Реал".

Тем не менее, ситуация с будущим Поля остается без изменений. У полузащитника просто случился спазм в спине во время тренировки.

"Уверен ли я, что Погба не покинет "Юнайтед" этим летом? Да, совершенно не сомневаюсь".

"Я и не ожидал задействовать его. Я поговорил с ним после тренировки, и он не чувствовал себя в порядке. Наверное, он вернется к тренировкам в начале следующей недели. Это не травма — просто какие-то болевые ощущения".

"Он не травмирован, но я все равно не собирался им рисковать в этот уикенд. Он должен быть в порядке к матчу против "Челси", — цитирует Сульшера Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2019 12:00

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