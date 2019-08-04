Сульшер уверен, что Погба останется в "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер "совершенно не сомневается", что полузащитник Поль Погба останется на "Олд Траффорд".

В последний момент 26-летний француз был исключен из заявки "красных дьяволов" на товарищеский матч против "Милана" накануне вечером, и некоторые восприняли это как намек на скорый переход Погба в "Реал".



Тем не менее, ситуация с будущим Поля остается без изменений. У полузащитника просто случился спазм в спине во время тренировки.



"Уверен ли я, что Погба не покинет "Юнайтед" этим летом? Да, совершенно не сомневаюсь".



"Я и не ожидал задействовать его. Я поговорил с ним после тренировки, и он не чувствовал себя в порядке. Наверное, он вернется к тренировкам в начале следующей недели. Это не травма — просто какие-то болевые ощущения".



"Он не травмирован, но я все равно не собирался им рисковать в этот уикенд. Он должен быть в порядке к матчу против "Челси", — цитирует Сульшера Evening Standard.