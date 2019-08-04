Анонс матча за Суперкубок Англии

В воскресенье "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" дадут старт сезону 2019/20, разыграв на "Уэмбли" Суперкубок Англии (FA Community Shield).

Данный матч приобретает особенное значение в свете ожесточенного соперничества этих двух команд в прошлой кампании, когда "Ливерпуль" уступил "Сити" только одно очко в борьбе за титул Премьер-Лиги.



Примечательно и то, что это не будет традиционная встреча победителя чемпионата с обладателем национального кубка. Дело в том, что в прошлом сезоне "горожане" выиграли и Премьер-Лигу, и Кубок Англии, а потому их соперником стала вторая команда лиги — то есть "Ливерпуль".



В прошлом сезоне Премьер-Лиги "красные" уступили "Сити" на "Этихад" со счетом 2:1 и сыграли без голов дома. Возможно, именно этих очков подопечным Юргена Клоппа и не хватило для чемпионства, поэтому возможность проверить себя против принципиального соперника — без особых последствий в случае поражения — может быть очень ценной.



- Прежде "Сити" и "Ливерпуль" еще никогда не сталкивались друг с другом в матче за Суперкубок Англии. Их единственная предыдущая встреча на "Уэмбли" датируется 2016 годом, когда "горожане" в серии пенальти одолели "красных" в финале Кубка Лиги.



- "Сити" выиграл только две из 12 последних встреч с "Ливерпулем" во всех соревнованиях.



- Это всего лишь седьмой раз в эру Премьер-Лиги, когда в матче за Суперкубок Англии сходятся первая и вторая команды лиги.



- "Ливерпуль" сыграет в матче за Суперкубок Англии в 22-й раз в своей истории — чаще на эту награду претендовал только "Манчестер Юнайтед" (31).



- Это будет первое появление "Ливерпуля" в матче за Суперкубок Англии с 2006 года, когда мерсисайдцы обыграли "Челси" в Кардиффе со счетом 2:1.



- На "Уэмбли" же "Ливерпуль" последний раз играл за Суперкубок Англии еще в 1992 году, уступив "Лидсу" 4:3.



- "Ливерпуль" выиграл только один из пяти последних матчей на "Уэмбли" — против "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги.



- "Сити" поспорит за Суперкубок Англии в 12-й раз в своей истории, прежде становясь обладателем этого трофея в пяти случаях.



- С учетом всех соревнований "Сити" не проигрывает на "Уэмбли" уже семь матчей кряду (6 побед, 1 ничья) — с поражения от "Арсенала" в полуфинале Кубка Англии 2017 года. В этих семи матчах "горожане" пропустили один гол, а забили 16.



- Хосеп Гвардиола как тренер проиграл четыре из восьми последних матчей против "Ливерпуля" во всех соревнованиях — никто не побеждал его чаще (также по четыре раза "Челси" и "Реал").



В этом матче "Ливерпуль" будет лишен Садио Мане, который едва вернулся после отпуска и еще не успел набрать форму. Все остальные игроки в строю, даже Алиссон, Роберто Фирмино и Мохамед Салах, которые тоже выступали за свои сборные этим летом.



Место в воротах "Сити" займет Клаудио Браво, пропустивший весь прошлый сезон из-за травмы. Эдерсон и его партнер по сборной Бразилии Фернандиньо пока не в форме.



Матч за Суперкубок Англии

"Ливерпуль" — "Манчестер Сити"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 17:00