Анонс матча за Суперкубок Англии

Суперкубок Англии В воскресенье "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" дадут старт сезону 2019/20, разыграв на "Уэмбли" Суперкубок Англии (FA Community Shield).

Данный матч приобретает особенное значение в свете ожесточенного соперничества этих двух команд в прошлой кампании, когда "Ливерпуль" уступил "Сити" только одно очко в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Примечательно и то, что это не будет традиционная встреча победителя чемпионата с обладателем национального кубка. Дело в том, что в прошлом сезоне "горожане" выиграли и Премьер-Лигу, и Кубок Англии, а потому их соперником стала вторая команда лиги — то есть "Ливерпуль".

В прошлом сезоне Премьер-Лиги "красные" уступили "Сити" на "Этихад" со счетом 2:1 и сыграли без голов дома. Возможно, именно этих очков подопечным Юргена Клоппа и не хватило для чемпионства, поэтому возможность проверить себя против принципиального соперника — без особых последствий в случае поражения — может быть очень ценной.

- Прежде "Сити" и "Ливерпуль" еще никогда не сталкивались друг с другом в матче за Суперкубок Англии. Их единственная предыдущая встреча на "Уэмбли" датируется 2016 годом, когда "горожане" в серии пенальти одолели "красных" в финале Кубка Лиги.

- "Сити" выиграл только две из 12 последних встреч с "Ливерпулем" во всех соревнованиях.

- Это всего лишь седьмой раз в эру Премьер-Лиги, когда в матче за Суперкубок Англии сходятся первая и вторая команды лиги.

- "Ливерпуль" сыграет в матче за Суперкубок Англии в 22-й раз в своей истории — чаще на эту награду претендовал только "Манчестер Юнайтед" (31).

- Это будет первое появление "Ливерпуля" в матче за Суперкубок Англии с 2006 года, когда мерсисайдцы обыграли "Челси" в Кардиффе со счетом 2:1.

- На "Уэмбли" же "Ливерпуль" последний раз играл за Суперкубок Англии еще в 1992 году, уступив "Лидсу" 4:3.

- "Ливерпуль" выиграл только один из пяти последних матчей на "Уэмбли" — против "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги.

- "Сити" поспорит за Суперкубок Англии в 12-й раз в своей истории, прежде становясь обладателем этого трофея в пяти случаях.

- С учетом всех соревнований "Сити" не проигрывает на "Уэмбли" уже семь матчей кряду (6 побед, 1 ничья) — с поражения от "Арсенала" в полуфинале Кубка Англии 2017 года. В этих семи матчах "горожане" пропустили один гол, а забили 16.

- Хосеп Гвардиола как тренер проиграл четыре из восьми последних матчей против "Ливерпуля" во всех соревнованиях — никто не побеждал его чаще (также по четыре раза "Челси" и "Реал").

В этом матче "Ливерпуль" будет лишен Садио Мане, который едва вернулся после отпуска и еще не успел набрать форму. Все остальные игроки в строю, даже Алиссон, Роберто Фирмино и Мохамед Салах, которые тоже выступали за свои сборные этим летом.

Место в воротах "Сити" займет Клаудио Браво, пропустивший весь прошлый сезон из-за травмы. Эдерсон и его партнер по сборной Бразилии Фернандиньо пока не в форме.

Матч за Суперкубок Англии
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити"
Лондон. Стадион "Уэмбли". 17:00


Метки анонс матча, Ливерпуль, Манчестер Сити, Суперкубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. mc-od 04.08.2019 12:38 # mc-od
    Дарова адекваты и прочие фапловчане.)) Поздравляю всех с новым сезоном!

    Конечно, не особо и титульный матч, да и в прошлом году брали, но любом случае надо брать "тарелку". Только что взяли внутренний трэбл, который никто и никогда до этого не делал, и врядли сумеет когда-нибудь повторить, так что тупо для истории и статистики нужно оформить и в этот раз.

    Вангую веселенький матч с обилием голов. Короли победят с перевесом 2-3 гола. Короче, bet-KPACUBO! Это вам не кокой-то изимани.bet ))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  2. chronicle 04.08.2019 12:26 # chronicle
    Еще одна Вагина Керимова бл

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  3. monsieurgood 04.08.2019 12:23 # monsieurgood
    отмазки после матча:

    - сезон начинается слишком рано

    - мы не можем тратить как сити

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  4. manutd-20champ 04.08.2019 12:19 # manutd-20champ
    победа городских

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  5. al-faarabi 04.08.2019 12:11 # al-faarabi
    ротирование клоппа поможет наверно взять трофей, хотя не факт

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  6. chronicle 04.08.2019 12:10 # chronicle
    ВПЕРЕД РЕД ТРОФИ КАР ВПЕРЕД ЗА ОЧЕРЕДНЫМ ТРОФИ!!

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  7. coon4 04.08.2019 11:59 # coon4
    Клоп приготовил свою раздолбленную щеку для порции мутненькой.

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  8. gidro-met 04.08.2019 11:53 # gidro-met
    Если Лувль победить __


    снимаем штаны все и дружно дружн друж дру др..

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  9. pistolero-lfc 04.08.2019 11:51 # pistolero-lfc
    Хосеп Гвардиола как тренер проиграл четыре из восьми последних матчей против "Ливерпуля" во всех соревнованиях — никто не побеждал его чаще (также по четыре раза "Челси" и "Реал").

    Источник: http://fapl.ru/posts/72506/?c=1#c6948852

    КОмоне красная машина! Сделайте это снова!

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  10. pistolero-lfc 04.08.2019 11:49 # pistolero-lfc
    спасибо за анонс, но есть дела по важнее сегодня!

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  11. mototroller 04.08.2019 11:40 # mototroller
    Aint talkin bout dub

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  12. reams 04.08.2019 11:38 # reams
    будет что-то похожее на рядовой матч АПЛ с выносом красного тела

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  13. anabanana94 04.08.2019 11:16 # anabanana94
    По теме:

    Манчестер Сити 3 - 1 Ливерпуль, без обид братохи, но Сити кажется более готовым началу сезона.

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  14. lfc-krr 04.08.2019 11:16 # lfc-krr
    Чисто поднос-подставка под кубок ЭлЧе.

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  15. manutd4life 04.08.2019 11:11 # manutd4life
    Бля только заметил что зарегался в 2008. 10 лет прошло ппц. Есть кто раньше?

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  16. only--liverpool 04.08.2019 11:10 # only--liverpool
    Место в воротах "Сити" займет Клаудио Браво, пропустивший весь прошлый сезон из-за травмы. Эдерсон и его партнер по сборной Бразилии Фернандиньо пока не в форме.

    - опаньки. вот это уже интересная инфа...

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  17. manutd4life 04.08.2019 11:04 # manutd4life
    Можно считать что сезон начинается сегодня.
    Поздравляю! Всем удачи.

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  18. gidro-met 04.08.2019 11:03 # gidro-met
    ну тут очевиднейшие дубли Родри с голевых Дебрюня

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  19. only--liverpool 04.08.2019 11:01 # only--liverpool
    КАААЕЕЕЕФФ!!! Всем YNWA, поссоны!!!

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  20. anabanana94 04.08.2019 11:00 # anabanana94
    Путин на Троне, онли--зеропук на страпоне!

    ЕхехехехехехехехПользователь получил предупреждение

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