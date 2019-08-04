Анонс матча за Суперкубок Англии
В воскресенье "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" дадут старт сезону 2019/20, разыграв на "Уэмбли" Суперкубок Англии (FA Community Shield).
Данный матч приобретает особенное значение в свете ожесточенного соперничества этих двух команд в прошлой кампании, когда "Ливерпуль" уступил "Сити" только одно очко в борьбе за титул Премьер-Лиги.
Примечательно и то, что это не будет традиционная встреча победителя чемпионата с обладателем национального кубка. Дело в том, что в прошлом сезоне "горожане" выиграли и Премьер-Лигу, и Кубок Англии, а потому их соперником стала вторая команда лиги — то есть "Ливерпуль".
В прошлом сезоне Премьер-Лиги "красные" уступили "Сити" на "Этихад" со счетом 2:1 и сыграли без голов дома. Возможно, именно этих очков подопечным Юргена Клоппа и не хватило для чемпионства, поэтому возможность проверить себя против принципиального соперника — без особых последствий в случае поражения — может быть очень ценной.
- Прежде "Сити" и "Ливерпуль" еще никогда не сталкивались друг с другом в матче за Суперкубок Англии. Их единственная предыдущая встреча на "Уэмбли" датируется 2016 годом, когда "горожане" в серии пенальти одолели "красных" в финале Кубка Лиги.
- "Сити" выиграл только две из 12 последних встреч с "Ливерпулем" во всех соревнованиях.
- Это всего лишь седьмой раз в эру Премьер-Лиги, когда в матче за Суперкубок Англии сходятся первая и вторая команды лиги.
- "Ливерпуль" сыграет в матче за Суперкубок Англии в 22-й раз в своей истории — чаще на эту награду претендовал только "Манчестер Юнайтед" (31).
- Это будет первое появление "Ливерпуля" в матче за Суперкубок Англии с 2006 года, когда мерсисайдцы обыграли "Челси" в Кардиффе со счетом 2:1.
- На "Уэмбли" же "Ливерпуль" последний раз играл за Суперкубок Англии еще в 1992 году, уступив "Лидсу" 4:3.
- "Ливерпуль" выиграл только один из пяти последних матчей на "Уэмбли" — против "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги.
- "Сити" поспорит за Суперкубок Англии в 12-й раз в своей истории, прежде становясь обладателем этого трофея в пяти случаях.
- С учетом всех соревнований "Сити" не проигрывает на "Уэмбли" уже семь матчей кряду (6 побед, 1 ничья) — с поражения от "Арсенала" в полуфинале Кубка Англии 2017 года. В этих семи матчах "горожане" пропустили один гол, а забили 16.
- Хосеп Гвардиола как тренер проиграл четыре из восьми последних матчей против "Ливерпуля" во всех соревнованиях — никто не побеждал его чаще (также по четыре раза "Челси" и "Реал").
В этом матче "Ливерпуль" будет лишен Садио Мане, который едва вернулся после отпуска и еще не успел набрать форму. Все остальные игроки в строю, даже Алиссон, Роберто Фирмино и Мохамед Салах, которые тоже выступали за свои сборные этим летом.
Место в воротах "Сити" займет Клаудио Браво, пропустивший весь прошлый сезон из-за травмы. Эдерсон и его партнер по сборной Бразилии Фернандиньо пока не в форме.
Матч за Суперкубок Англии
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити"
Лондон. Стадион "Уэмбли". 17:00
04.08.2019 11:00
Просмотров: 2173
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Последние комментарии:
Дарова адекваты и прочие фапловчане.)) Поздравляю всех с новым сезоном!
Конечно, не особо и титульный матч, да и в прошлом году брали, но любом случае надо брать "тарелку". Только что взяли внутренний трэбл, который никто и никогда до этого не делал, и врядли сумеет когда-нибудь повторить, так что тупо для истории и статистики нужно оформить и в этот раз.
Вангую веселенький матч с обилием голов. Короли победят с перевесом 2-3 гола. Короче, bet-KPACUBO! Это вам не кокой-то изимани.bet ))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
(ответить)
Еще одна Вагина Керимова бл
(ответить)
отмазки после матча:
- сезон начинается слишком рано
- мы не можем тратить как сити
(ответить)
победа городских
(ответить)
ротирование клоппа поможет наверно взять трофей, хотя не факт
(ответить)
ВПЕРЕД РЕД ТРОФИ КАР ВПЕРЕД ЗА ОЧЕРЕДНЫМ ТРОФИ!!
(ответить)
Клоп приготовил свою раздолбленную щеку для порции мутненькой.
(ответить)
Если Лувль победить __
снимаем штаны все и дружно дружн друж дру др..
(ответить)
Хосеп Гвардиола как тренер проиграл четыре из восьми последних матчей против "Ливерпуля" во всех соревнованиях — никто не побеждал его чаще (также по четыре раза "Челси" и "Реал").
Источник: http://fapl.ru/posts/72506/?c=1#c6948852
КОмоне красная машина! Сделайте это снова!
(ответить)
спасибо за анонс, но есть дела по важнее сегодня!
(ответить)
Aint talkin bout dub
(ответить)
будет что-то похожее на рядовой матч АПЛ с выносом красного тела
(ответить)
По теме:
Манчестер Сити 3 - 1 Ливерпуль, без обид братохи, но Сити кажется более готовым началу сезона.
(ответить)
Чисто поднос-подставка под кубок ЭлЧе.
(ответить)
Бля только заметил что зарегался в 2008. 10 лет прошло ппц. Есть кто раньше?
(ответить)
Место в воротах "Сити" займет Клаудио Браво, пропустивший весь прошлый сезон из-за травмы. Эдерсон и его партнер по сборной Бразилии Фернандиньо пока не в форме.
- опаньки. вот это уже интересная инфа...
(ответить)
Можно считать что сезон начинается сегодня.
Поздравляю! Всем удачи.
(ответить)
ну тут очевиднейшие дубли Родри с голевых Дебрюня
(ответить)
КАААЕЕЕЕФФ!!! Всем YNWA, поссоны!!!
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Путин на Троне, онли--зеропук на страпоне!
Ехехехехехехехех
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