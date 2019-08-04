Гвардиола позвонил Клоппу после финала Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что его коллега Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" позвонил ему после победы в финале Лиги Чемпионов.

1 июня подопечные Клоппа одолели в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" со счетом 2:0. Таким образом, "красные" получили свою сатисфакцию за упущенный титул Премьер-Лиги.



За матчем в Мадриде следил и Гвардиола, который, не имея номера Клоппа в телефонной книге, все равно нашел способ связаться с тренером, с которым он упорно бился за титул несколько месяцев.



"Ли Нобс (главный физиотерапевт "Ливерпуля") передал мне свой телефон. Я посмотрел на экран, и там высвечивалось "Пеп". Я был уверен на 100 процентов, что это мой Пеп, Пеп Лейндерс! Я подумал: "Окей, это странно". Лишь когда я начал говорить, то осознал, что это другой Пеп!"



"Это просто был очень вежливый разговор. Я не знаю, кто позвонил кому, но вы знаете, что Ли работал с ним в "Сити". Это было мило. Мы поговорили о том, какой отличный сезон провели, немного пошутили. Судя по всему, мы оба были в хорошем настроении!" — сообщил Клопп Goal.