Гвардиола не променял бы требл на трофей Лиги Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не променял бы требл на трофей Лиги Чемпионов.

В прошлом сезоне Гвардиола собрал все трофеи на внутренней арене, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Англии. Однако Лига Чемпионов по-прежнему никак не покорится Хосепу, который побеждал в европейском соревновании еще с "Барселоной".



В преддверии нового сезона Гвардиола пообещал, что не будет жертвовать выступлением на внутренней арене ради заветного трофея Лиги Чемпионов. Каталонец уверен, что правильно расставил приоритеты.



"Лига Чемпионов — это важное соревнование, и его сложно выиграть. Но я не хочу пойти в казино и поставить все, что у меня есть в кармане, на семь матчей. Я не хочу этого".



"Прямо сейчас я бы снова согласился на то, чего мы добились в прошлом сезоне — не выиграть Лигу Чемпионов, но завоевать четыре трофея. Я хочу быть счастлив на протяжении 11 месяцев. Премьер-Лига делает меня счастливым. Когда я побеждаю, следующие несколько дней я счастлив. Я хожу по ресторанам в лучшем состоянии духа, у меня лучше настроение, я лучше работаю со своими игроками. Это мне дают победы".



"Разве я собираюсь ждать февраля, чтобы сыграть эти семь матчей, поставив все на черное? На мой взгляд, это слишком рискованно. Ты должен контролировать это, убеждаясь, что команда сосредоточена на Премьер-Лиге. Премьер-Лига всегда будет самой важной вещью, это внутреннее соревнование, где ты играешь каждый уикенд", — цитирует Гвардиолу The Guardian.