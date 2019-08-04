"Лестер" интересуется Тарковски и Аке

Близость расставания с Харри Магуайром заставила "Лестер" обратить внимание на защитников Джеймса Тарковски из "Бернли" и Натана Аке из "Борнмута".

В данный момент Магуайр находится на пороге перехода в "Манчестер Юнайтед" стоимостью 80 миллионов фунтов, и в идеале главному тренеру "лис" Брендану Роджерсу хотелось бы обзавестись заменой для Харри.



По информации Sky Sports, "Лестер" уже провел предварительные переговоры насчет обоих игроков, узнав, что "Бернли" открыт к продаже Тарковски по правильной цене. В то же время "Борнмут" совершенно не желает терять Аке.



На "Кинг Пауэр" также сватали Льюиса Данка из "Брайтона", однако авторитетное издание утверждает, что звезда "чаек" не входит в шорт-лист "лис" на замену Магуайру.



Желание Роджерса укрепить центр обороны обусловлено тем, что капитану Уэсу Моргану уже 35 лет, а Чаглару Сеюнджю и Филипу Бенковичу явно не хватает опыта выступлений в Премьер-Лиге.



Ожидается, что Тарковски будет стоить "Лестеру" около 40 млн. фунтов, а Аке — еще дороже.