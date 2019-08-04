Моуриньо может помешать переходу Погба в "Реал"

Мечта полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба перейти в "Реал" может быть разрушена его бывшим тренером Жозе Моуриньо.

Как известно, Погба не скрывает своего желания покинуть "Юнайтед" и поработать со своим легендарным соотечественником Зинедином Зиданом в Мадриде, однако президент Королевского клуба Флорентино Перес не спешит тратиться на Поля.



По информации Daily Mirror, нерешительность Переса связана с сомнениями насчет будущего Зидана. Зинедин вернулся на "Сантьяго Бернабеу" по ходу прошлого сезона, но сейчас вновь оказался под громадным давлением, и будет рисковать остаться без работы, если не вернет клуб на трофейный путь.



В качестве возможного сменщика Зидана Перес рассматривает как раз Моуриньо, с которым он до сих пор находится в хороших отношениях и о возвращении которого задумывался еще до камбэка Зидана.



Дилемма Переса заключается в том, что Моуриньо и Погба открыто конфликтовали в месяцы, предшествовавшие увольнению Жозе из "Юнайтед" в декабре 2018. Флорентино опасается, что покупка Поля была бы опрометчивым шагом, если он собирается вернуть португальского тренера.