Моуриньо может помешать переходу Погба в "Реал"

Жозе Моуриньо и Поль Погба Мечта полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба перейти в "Реал" может быть разрушена его бывшим тренером Жозе Моуриньо.

Как известно, Погба не скрывает своего желания покинуть "Юнайтед" и поработать со своим легендарным соотечественником Зинедином Зиданом в Мадриде, однако президент Королевского клуба Флорентино Перес не спешит тратиться на Поля.

По информации Daily Mirror, нерешительность Переса связана с сомнениями насчет будущего Зидана. Зинедин вернулся на "Сантьяго Бернабеу" по ходу прошлого сезона, но сейчас вновь оказался под громадным давлением, и будет рисковать остаться без работы, если не вернет клуб на трофейный путь.

В качестве возможного сменщика Зидана Перес рассматривает как раз Моуриньо, с которым он до сих пор находится в хороших отношениях и о возвращении которого задумывался еще до камбэка Зидана.

Дилемма Переса заключается в том, что Моуриньо и Погба открыто конфликтовали в месяцы, предшествовавшие увольнению Жозе из "Юнайтед" в декабре 2018. Флорентино опасается, что покупка Поля была бы опрометчивым шагом, если он собирается вернуть португальского тренера.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2019 07:00

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  1. chelsea-69 04.08.2019 07:47 # chelsea-69
    И было у него два сына, Поль да Озар

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  2. manchester-united 04.08.2019 07:47 # manchester-united
    Этот пидарac, даже съебавшись, до сих пор вредит клубу.

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  3. chebrec 04.08.2019 07:04 # chebrec
    Забавно

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