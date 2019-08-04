Эшли Янг — новый капитан "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что крайний защитник Эшли Янг был назначен новым капитаном команды.
Напомним, ранее этим летом "красные дьяволы" попрощались с Антонио Валенсией, решив не продлевать контракт с эквадорцем.
Таким образом, Сульшеру нужно было решить, кому отойдет оставленная Валенсией повязка. И выбор Оле Гуннара пал на 34-летнего Янга, пускай на товарищеский матч против "Милана" в качестве капитана команду вывел голкипер Давид Де Хеа.
"Естественно, Давид есть среди игроков, которые будут носить повязку. Но когда Эш на поле, повязка будет его. Если Эш в старте, ему и быть капитаном".
"Означает ли это, что Янг стал новым капитаном "Юнайтед"? Можете так это называть", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.
04.08.2019 06:00
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