Эшли Янг — новый капитан "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что крайний защитник Эшли Янг был назначен новым капитаном команды.

Напомним, ранее этим летом "красные дьяволы" попрощались с Антонио Валенсией, решив не продлевать контракт с эквадорцем.



Таким образом, Сульшеру нужно было решить, кому отойдет оставленная Валенсией повязка. И выбор Оле Гуннара пал на 34-летнего Янга, пускай на товарищеский матч против "Милана" в качестве капитана команду вывел голкипер Давид Де Хеа.



"Естественно, Давид есть среди игроков, которые будут носить повязку. Но когда Эш на поле, повязка будет его. Если Эш в старте, ему и быть капитаном".



"Означает ли это, что Янг стал новым капитаном "Юнайтед"? Можете так это называть", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.