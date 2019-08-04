Сульшер готов устроить дебют Магуайру против "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что может устроить дебют защитнику Харри Магуайру сразу в матче Премьер-Лиги против "Челси".

В минувшую пятницу стало известно, что после нескольких недель переговоров с неуступчивым "Лестером" "красные дьяволы" все-таки согласовали стоимость Магуайра в размере 80 миллионов фунтов.



Ожидается, что в этот уикенд Магуайр и "Юнайтед" уладят все формальности вроде медицинского обследования и личного контракта.



Единственный нюанс заключается в том, что "дьяволы" уже сыграли все своих предсезонные матчи — победа над "Миланом" в серии пенальти в субботу вечером была последним из них.



Тем не менее, Сульшер не боится сразу ввести 26-летнего англичанина в стартовый состав своей команды — аккурат к матчу против "Челси" 11 августа.



"Надеюсь, мы уладим последние детали за время уикенда, и очень скоро нам будет, о чем объявить".



"Давайте сперва уладим эти детали, но да, он может сыграть против "Челси". За время предсезонного периода он сыграл несколько матчей, но нам все равно нужно будет оценить его состояние — если и когда он перейдет", — цитирует Сульшера Sky Sports.