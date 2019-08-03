"Сити" согласовал покупку Жоау Канселу
"Манчестер Сити" согласовал приобретение правого защитника "Ювентуса" Жоау Канселу.
Желая обладать двумя парами равноценных крайних защитников, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не был доволен тем, как Данило соперничал с Кайлом Уолкером в минувшем сезоне.
Уолкер вчистую выигрывал конкуренцию у Данило, за что был награжден новым контрактом, а 28-летний бразилец оказался выставлен на трансфер.
По информации Daily Mail, теперь Данило продолжит карьеру в "Ювентусе", став разменной монетой в сделке по приобретению чемпионами Премьер-Лиги Канселу.
Ожидается, что "Ювентус" получил за Жоау 32 миллиона фунтов плюс Данило. Заключительные детали сделки стороны надеются уладить в понедельник.
03.08.2019 23:00
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КОРОЛИ!!!
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Мешок не тратит. Ага ахаххахахахаха
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Пидораз шарлатан .
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Последний гвоздь в крышку чемпионства ЛФК
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а клап подписывает лаллану и окса АХАХАХАХ
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