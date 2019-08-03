"Сити" согласовал покупку Жоау Канселу

Жоау Канселу "Манчестер Сити" согласовал приобретение правого защитника "Ювентуса" Жоау Канселу.

Желая обладать двумя парами равноценных крайних защитников, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не был доволен тем, как Данило соперничал с Кайлом Уолкером в минувшем сезоне.

Уолкер вчистую выигрывал конкуренцию у Данило, за что был награжден новым контрактом, а 28-летний бразилец оказался выставлен на трансфер.

По информации Daily Mail, теперь Данило продолжит карьеру в "Ювентусе", став разменной монетой в сделке по приобретению чемпионами Премьер-Лиги Канселу.

Ожидается, что "Ювентус" получил за Жоау 32 миллиона фунтов плюс Данило. Заключительные детали сделки стороны надеются уладить в понедельник.


Метки Канселу, Манчестер Сити, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2019 23:00

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  1. griezmann 03.08.2019 23:23 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  2. electric 03.08.2019 23:18 # electric
    Мешок не тратит. Ага ахаххахахахаха

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  3. chr1s8rown 03.08.2019 23:12 # chr1s8rown
    Пидораз шарлатан .

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  4. mixmaster 03.08.2019 23:09 # mixmaster
    Последний гвоздь в крышку чемпионства ЛФК

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  5. melwood-lfc 03.08.2019 23:01 # melwood-lfc
    а клап подписывает лаллану и окса АХАХАХАХ

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