Нголо Канте польщен интересом ПСЖ
Полузащитник Нголо Канте признался, что польщен интересом ПСЖ, но свое будущее видит в "Челси".
Вот уже несколько трансферных окон подряд игрока сборной Франции сватают в сильнейший клуб со своей родины, и это лето не стало исключением.
Тем не менее, поклонникам "Челси" переживать не стоит. 28-летний полузащитник, вернувшийся после травмы в товарищеском матче против менхенгладбахской "Боруссии" в субботу, счастлив на "Стэмфорд Бридж".
"Это льстит, когда тебя хотят большие клубы. Приятно, когда тренеры хотят заполучить тебя в свои проекты".
"Но я счастлив своими решениями и хорошо себя чувствую в "Челси". Я планирую провести следующий сезон в "Челси", — сообщил Канте The Sun.
03.08.2019 22:00
Просмотров: 537
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Последний его сезон в челси
(ответить)
уже Эрреру взяли, он лучше будет.
(ответить)
Единственный топчик в Челси.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий