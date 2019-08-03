Нголо Канте польщен интересом ПСЖ

Нголо Канте Полузащитник Нголо Канте признался, что польщен интересом ПСЖ, но свое будущее видит в "Челси".

Вот уже несколько трансферных окон подряд игрока сборной Франции сватают в сильнейший клуб со своей родины, и это лето не стало исключением.

Тем не менее, поклонникам "Челси" переживать не стоит. 28-летний полузащитник, вернувшийся после травмы в товарищеском матче против менхенгладбахской "Боруссии" в субботу, счастлив на "Стэмфорд Бридж".

"Это льстит, когда тебя хотят большие клубы. Приятно, когда тренеры хотят заполучить тебя в свои проекты".

"Но я счастлив своими решениями и хорошо себя чувствую в "Челси". Я планирую провести следующий сезон в "Челси", — сообщил Канте The Sun.


Метки Канте, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 03.08.2019 23:04 # mixmaster
    Последний его сезон в челси

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  2. alexomck 03.08.2019 22:31 # alexomck
    уже Эрреру взяли, он лучше будет.

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  3. pokersanogo 03.08.2019 22:04 # pokersanogo
    Единственный топчик в Челси.

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