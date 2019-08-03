Нголо Канте польщен интересом ПСЖ

Полузащитник Нголо Канте признался, что польщен интересом ПСЖ, но свое будущее видит в "Челси".

Вот уже несколько трансферных окон подряд игрока сборной Франции сватают в сильнейший клуб со своей родины, и это лето не стало исключением.



Тем не менее, поклонникам "Челси" переживать не стоит. 28-летний полузащитник, вернувшийся после травмы в товарищеском матче против менхенгладбахской "Боруссии" в субботу, счастлив на "Стэмфорд Бридж".



"Это льстит, когда тебя хотят большие клубы. Приятно, когда тренеры хотят заполучить тебя в свои проекты".



"Но я счастлив своими решениями и хорошо себя чувствую в "Челси". Я планирую провести следующий сезон в "Челси", — сообщил Канте The Sun.