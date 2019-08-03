Фернандеш сообщил "Спортингу", что хочет уйти в "Тоттенхэм"
Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш сообщил своему клубу, что хочет перейти в "Тоттенхэм" в это трансферное окно.
На протяжении последних недель претендентом номер один на Фернандеша считался "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" замешкались и теперь рискуют упустить игрока.
На днях стало известно, что "Тоттенхэм" уже вступил в переговоры со "Спортингом" и рассматривает Бруну как альтернативу Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис".
По всей видимости, "шпоры" настроены очень серьезно. Как сообщает Daily Mail, накануне 24-летний португалец уведомил президента своего клуба о желании отправиться в Северный Лондон.
Теперь Фернандеш надеется, что его желание будет удовлетворено в ближайшие дни, и "Спортинг" не станет завышать за него цену — до недавних пор клуб из Лиссабона оценивал свою звезду в 64 миллиона фунтов.
03.08.2019 20:00
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